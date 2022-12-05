  • 17°C
香港時間 : 20221205日 (週一) 19:23
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【經濟數字】陳茂波預計本財年赤字高達1000億元 需因應市況考慮是否再派發消費券

理財智慧 19:12 2022/12/05

分享：

分享：

財政司司長陳茂波出席立法會財經事務委員會時表示，本港今年首3季的經濟表現較疲弱，政府收入遜預期，維持預計全年經濟將收縮3.2%，但仍對來年經濟前景感樂觀。他估計預計本財政年度會錄得千億元赤字，因此重申政府必須審慎理財、量入為出。

【抽獎活動】livi bank推幸運大抽獎 有機會贏取北海道雙人來回機票 及北海道Club Med度假村全包式住宿【下一頁

【溫股知新】回調如期展開 短期前景未改

針對「保就業」計劃，陳茂波指出如何分配有限資源，不同人有不同意見，將資源直接幫助市民，抑或將資源給予企業間接幫助市民，市民會有不同看法及感受，需要慎重考慮。他表示現時失業率偏低，不少行業表示較難請人，未必合適再推「保就業」計劃。他亦預期未來數個月，失業率大幅下降空間未必很大。

【青姐話】有智慧都要趁勢 逆勢操作太昂貴

至於會否再推出新一輪消費券或電費補貼。陳茂波回應指有有研究指「消費券」能有效提振經濟，但由於涉及的公帑數量眾多，因此會密切留意市況再作考慮。

【有相睇】靚裝單位無人吼　年頭等至年尾終易手　荃景花園兩房戶465萬沽 【下一頁

    點擊圖片放大
    +7
    +6

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

#$150試閱《iMoney》電子版3個月【http://imoney.hket.com/article/3399982

記者：鄭日棱

開啟hket App，閱讀全文
立法會 陳茂波 電子消費券 保就業 經濟

下一篇文章

【抽獎活動】livi bank推幸運大抽獎 有機會贏取北海道雙人來回機票 及北海道Club Med度假村全包式住宿
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【帶你睇盤】屯門三房企理上車盤　可借九成按揭　叫價580萬
【帶你睇盤】屯門三房企理上車盤　可借九成按揭　叫價580萬
全球資金流向美元債劵 「啞鈴」策略掌握美元收益投資機會
全球資金流向美元債劵 「啞鈴」策略掌握美元收益投資機會
【蘋果 Apple】不再依賴富士康廠房 據報蘋果加快將生產綫遷出中國
【蘋果 Apple】不再依賴富士康廠房 據報蘋果加快將生產綫遷出中國
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
【科技巨頭】 蘋果回歸了！ 馬斯克指蘋果恢復在Twitter投放廣告
【科技巨頭】 蘋果回歸了！ 馬斯克指蘋果恢復在Twitter投放廣告
【虛擬實境】蘋果加緊研發混合實境 頭戴裝置作業系統改名為「xrOS」
【虛擬實境】蘋果加緊研發混合實境 頭戴裝置作業系統改名為「xrOS」
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款