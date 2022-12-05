【經濟數字】陳茂波預計本財年赤字高達1000億元 需因應市況考慮是否再派發消費券

財政司司長陳茂波出席立法會財經事務委員會時表示，本港今年首3季的經濟表現較疲弱，政府收入遜預期，維持預計全年經濟將收縮3.2%，但仍對來年經濟前景感樂觀。他估計預計本財政年度會錄得千億元赤字，因此重申政府必須審慎理財、量入為出。

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【溫股知新】回調如期展開 短期前景未改

針對「保就業」計劃，陳茂波指出如何分配有限資源，不同人有不同意見，將資源直接幫助市民，抑或將資源給予企業間接幫助市民，市民會有不同看法及感受，需要慎重考慮。他表示現時失業率偏低，不少行業表示較難請人，未必合適再推「保就業」計劃。他亦預期未來數個月，失業率大幅下降空間未必很大。

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至於會否再推出新一輪消費券或電費補貼。陳茂波回應指有有研究指「消費券」能有效提振經濟，但由於涉及的公帑數量眾多，因此會密切留意市況再作考慮。

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記者：鄭日棱