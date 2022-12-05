▲ 【港元定存】大行推7天港元定存10厘年息 港銀搶吸短錢

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1個月港元拆息突破5厘，滙豐（HSBC）在年結前搶短錢。12月踏入第2周，面對恒生 （00011） 於上周五（12月2日）突推半年期5厘港元定期存款超高息，今天（5日）暫有3間銀行迎戰還擊，包括滙豐連環出擊，突推7天年息10厘，以及1個月4厘年息。花旗全面加息，如半年期年息上調0.38厘至2.95厘，跟1年期看齊。工銀亞洲則向長錢埋手，推388天年息4.9厘。

回顧上周共有8間業界加定存息，最矚目的，是恒生於12月開局連續兩天加息，更向特選客戶突推5厘息，不僅是新資金，甚至連續期存款也享相同特高息。

此外，比拼4大行的短息，先看7天期，滙豐今天大幅提高5.5厘至10厘，在4大行中最高。同期息率恒生為6厘，渣打香港 （02888） 是5厘，中銀香港 （02388） 是4厘；全需先把指定外幣作兌換才享最高特惠息。

恒生半年定存享5厘 全城最高息【下一頁】

至於1個月年息，滙豐今天更重手加兩厘至4厘，同樣冠絕發鈔行。同期息率渣打為2厘、中銀香港是1.5厘；同樣3間發鈔行皆要求合資格兌換資金才享最高息。

那邊廂，市面1個月的高息王是滙豐的5厘，但玩法較另類，須指定理財戶先參加旗下交易薈，再成功完成股票買賣交易，開立定存才獲額外獎賞，以上限400萬元計，賺息約1.6萬元。

滙豐對上一次提高7天及1個月兌換資金的港元定存年息，已是9月中；且率先延戰幔至明年，因以上特高息於2023年3月底截止。而計及其他存期，龍頭發鈔行乃自第4季以來，至今第7度加存息。

業界視為今次的突擊為加P息的前哨戰，畢竟市料下周四（15日）聯儲局加息0.5厘，早前滙豐要員已暗示屆時或調升最優惠利率（P）0.25厘。

滙豐回應本報查詢指，尚玉客戶經滙豐流動理財兌換1萬港元，並開立定期存款，可享優惠利率1星期10厘、1 個月4厘；而滙豐對上一次調整相關利率是9月13日，當時的優惠利率為1周4.5厘及1個月2厘。

一個月HIBOR升穿5厘創2007年9月新高 港匯亦創年半最強【下一頁】

港股大反擊，恒指重上萬九點；港滙偏強，高見7.77。1個月拆息16連升，今天突破5厘，創15年新高；反映銀行資金成本的3個月拆息報5.38厘。花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪回應本報查詢指，第4季料3個月港元拆息為5.1厘，明年首季為5.37厘， 次季及第3季齊報5.62厘 ，末季為5.77厘。而港滙於3個月內預測為7.82，6至12個月料處於7.8水平。

順帶一提，比拼高息王，星展於11月23日突推7天年息高達10厘的破頂息，以門檻50萬元的新錢計，速賺959元利息；如以上限500萬元計，短存最多賺息9589元。不過，要享有冠絕全城的息率，須符兩附帶條件：（1）首先是戶口擁有資產值100萬元的星展豐盛理財客；（2）再者，由即日起至今年底，經該行任何分行完成指定合資格投資交易，例如：認購股票掛鈎產品、又或認購或轉換基金 （只限於認購費或轉換費最低為1%的基金交易） 、又或認購或沽出債券 （不包括首次公開發售）；而合資格投資交易的單筆交易，達50萬元至500萬元（或外幣等值）。

這名為「投資產品X1周限時定存推廣」，當完成推廣後，會自動登記參加星展e$aver存款推廣，可再享高達 5.5厘額外活期年利率。

然而，滙豐只要求尚玉理財戶至少兌換1萬元，享10厘息的要求較簡單。而滙豐卓越理財戶7天年息也有9.9厘、ONE理財戶及其他客戶也有9.8厘。

另方面，全方位積極搶存的滙豐，今天又勁升澳紐加及英鎊7天年息兩厘，新息率齊報13厘。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪