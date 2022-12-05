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【Bitcoin】花旗：Bitcoin明年將暴跌7成、或低見5000美元　FTX破產或令市場對數字資產失去信心

宏觀解讀 16:12 2022/12/05

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【Bitcoin】花旗：Bitcoin明年將暴跌7成、或低見5000美元　FTX破產或令市場對數字資產失去信心

花旗（美：C）發表報告，隨全球經濟陷入困境，將會有更多與加密貨幣相關的企業破產，投資者也會對數字資產亦會失去信心，預料Bitcoin比特幣明年暴跌7成，或低見5000美元，黃金或因此受益，金價每盎司可高達2,250美元。

花旗全球研究主管Eric Robertsen指，FTX破產所引發的震動或使加密貨幣價格發生劇烈波動，最終或有更多與加密貨幣相關的公司倒閉，數字資產前景變得未如往年般明朗。

金價可升見2250美元

Robertsen指，隨著加密貨幣的暴跌，資金將流入避險資產，或將金價推升至2,250美元。貴金屬交易公司ABC Refinery 機構市場全球主管Nicholas Frappell表示，隨著人們對加密生態系統的信心下降，黃金將從中受益。

截至周一下午4時，現貨金價報1,798.3美元，跌0.03%；Bitcoin報17,308美元，過去24小時升1.8%。

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編輯：伍鍵文

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