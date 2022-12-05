【衛星技術】SpaceX成立新部門Starshield　主打研發軍用衛星群

SpaceX的星鏈（Starlink）衛星服務一向以民用為主，但鑑於烏克蘭地面網路服務和移動電話網路，遭俄羅斯軍隊切斷，SpaceX應烏克蘭要求，為當地人民及政府部門，提供Starlink衛星服務。SpaceX近日再宣布，成立新部門Starshield，將Starlink衛星服務正式擴展至軍用範疇。

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綜合外媒報道，SpaceX日前正式宣佈，該企已成立一個名為「Starshield」的新部門，主要負責向政府及軍方部門推銷Starlink衛星技術的工作。Starshield將會以Starlink衛星群的應用為基礎，為政府和軍方打造專用的軍用衛星群，並且提供發射服務。

雖然SpaceX未有透露Starshield將與哪些政府或軍方部門合作，以及將會打造甚麼規模的軍用衛星群，但該企表示，Starshield的初步重點是從地球觀測、通訊及託管負載（Hosted payload）三大領域著手，以增加使用上的彈性。另強調，Starshield可以透過鐳射通訊網路，連線到現有的Starlink通訊衛星群，提供穩定、安全且不受地域限制的數據傳遞服務。

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責任編輯：殷凱怡

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