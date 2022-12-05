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【陸金所香港】陸香港App：明年1月6日起退出零售業務、無限期暫停註冊、開戶、充值、認購等服務

Hot Talk 15:33 2022/12/05

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平安 （02318） 聯營公司陸金所控股之全資子公司——陸國際（香港）苦主向本報反映，收到短訊指陸金所香港將退出零售業務而無限期暫停平台多項服務。本報致電陸金所香港網頁提供的專線查詢，未有人接聽。

    點擊圖片放大
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據陸香港App內的服務變更通知，自2023年1月6日起，將退出零售業務而無限期暫停陸金所香港與客戶訂立的客戶協議項下的受規管服務，即無限期暫停註冊、開戶、充值、產品認購、基金定投以及其他新產品或新服務的申請，僅提供資產轉移、資產變現、取現、換匯等服務。

通知指，已安排同屬平安集團旗下公司——平證證券（香港）有限公司，於服務暫停日期後為客戶提供第 1 類受規管服務，該實體已獲證監會發牌從第 1 類（證券交易）及第 4 類（就證券提供意見）受規管活動。

如客戶決定轉移資產至平證證券香港，需在申請轉移時間內，按提示完成授權及開戶，並進行資產轉移。客戶須於2023年3月2日或之前反饋，在此之後陸金所香港將不再提供資產轉移服務。

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