【Twitter亂局】Elon Musk接手Twitter後　仇恨言論推文數量飆升

▲ 報告指，Twitter上的仇恨言論數量比同期有所上升，當中針對跨性別者的誹謗增加62%。

Elon Musk早前聲稱，在其帶領下，Twitter上的仇恨言論下降三分一。但有報告反駁自Twitter易主後，Twitter上的仇恨言論數量比同期有所上升，當中針對跨性別者的誹謗增加62%。

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據外媒《紐約時報》引述美國反數碼仇恨中心（Center for Countering Digital Hate，CCDH）的報告指，透過使用社交媒體分析工具Brandwatch收集自世界各地的英文推文（Tweet），該企發現，在Elon Musk收購Twitter之前，該平台平均每天有1,282 條誹謗黑人的推文（Tweet）。但在他接手後，相關數字躍升至平均每天3,876則。針對跨性別者的誹謗內容亦增加了62%，平均每天有5,117則相關推文。

報告又發現，每當在Elon Musk發布推文，該周的誹謗黑人的推文，更會進一步增加至平均每天4,650則。另自他宣布要進行被稱為「Twitter 2.0」公司重組後，帶有誹謗內容的推文平均參與度，包括點讚、回覆和轉發次數，由以往的13.3已躍升至49.5。

CCDH行政總裁Imran Ahmed在一封電子郵件中表示，Elon Musk已向各種種族主義者、厭惡女性者和恐同者發出信號，表明Twitter正對他們開放，而相關人士也做出了相應的回應。

Elon Musk否認 承諾定期展示反仇恨數據

Elon Musk隨即在周五（2日）下午，於推特上回應相關報導指，該些發現「完全錯誤」，並承諾每周發布數據，以展示Twitter上的仇恨言論內容被看到的次數正在下降。

值得留意得是，Twitter亦正打擊部分發表仇恨內容的帳戶，當中美國知名饒舌歌手Kanye West（現改名為Ye），便因分享一張結合猶太教標誌「大衛星」和納粹標誌的圖片，而被定為違反「煽動暴力」的規定，令其Twitter帳戶被停用。

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責任編輯：殷凱怡

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