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黃埔花園三房800萬售　再破今年底價　重返2016年水平

股樓投資 14:55 2022/12/05

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美聯物業殷勒麟表示，紅磡黃埔花園錄本月首宗三房套單位成交，兩個月累減200萬元，「再破今年底價」800萬元成交，重返2016年。上述成交單位為黃埔花園3期8座低層A室，實用面積681方呎，向北，望園景，屬3房1套連多用途房設計，間隔實用，據悉，單位10月份以1,000萬元放售，原業主打算換樓，釋出減價空間求售，兩個餘月累減200萬元，最後以800萬元成交，減幅2成，折合實用呎價約11,747元。

據了解，2007年11月以376萬元買入並作自住用途，持貨剛滿15年，是次轉手帳面獲利424萬元，升值約113%。

延伸閲讀【有相睇】天晉兩房892萬售　居屋換樓客「升呢」住私樓【下一頁

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撰文 : 蔡子俊

黃埔花園 紅磡 美聯物業 二手市場

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