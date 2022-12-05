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【港股通】零跑獲納入港股通標的 中金首予「跑贏大市」 目標價28.5元

理財智慧 15:08 2022/12/05

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深交所公布，因恒生綜合中型股指數實施成份股調整，根據《深圳證券交易所深港通業務實施辦法》的有關規定，港股通標的證券名單發生調整併自今（5日）起生效，調入零跑汽車（09863）。

受此消息刺激，零跑股價今日顯著造好，截至3時，最新報27.25元，升14.7%，成交額3,800萬元。

延伸閱讀：【恒指目標】 料內地明年第二季通關 瑞銀予恒指明年底目標22100點 推薦8隻首選股【見下頁

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此外，中金發表報告，首次覆蓋零跑，指集團在新能源車的中高檔市場，提供與眾不同的產品，集團在智能動力系統、自動駕駛系統及智能座艙等，能為產品提供差別化及提升品牌形象。給予零跑「跑贏大市」評級，目標價28.5元。

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記者：李兆明

 

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