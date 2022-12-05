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【現樓直擊】大圍站柏傲莊I開始收樓　住客會所有梯田

股樓投資 15:08 2022/12/05

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由港鐵（00066）及新世界（00017）合作發展，位於大圍站上蓋的柏傲莊I，近日已獲批滿意紙。新世界表示，律師樓已陸續發信通知業主預約收樓。從代理流出的會所圖片所見，工人正清潔及執漏會所。市傳柏傲莊I每平方呎管理費約4.5元，比同區新落成住宅珀玥每平方呎約5.4元平。 

據了解，柏傲莊I已售出774伙，總值約86億元，預計本月內可完成交樓。目前柏傲莊I暫錄13宗預租成交，租金媲美九龍市區盤，平均呎租約45元，比同區名城平均呎租33元，高逾三成。

    點擊圖片放大
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資料顯示，柏傲莊大型綠化園林及會所面積約28萬平方呎，設施包括階梯田園、魚米共生園、親子有機園圃、天際茶室、野上燒烤木舍、室內及室外泳池、多功能室外球場、室外網球場、健身室、天幕羽毛球場及水療中心等。

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撰文 : 黃卓賢

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