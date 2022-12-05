【日本遊】日本各自治體出招搶遊客　爭相推出旅遊商品、推廣活動

▲ 各縣的發言人提到，要想挽回訪日遊客，還需要在宣傳上突出與其他地區的明顯差異。（法新社圖片）

隨着旅遊業復甦，日本各自治體重啟了旅遊宣傳活動和展覽會，甚至出現爭取入境遊客的競爭現像。

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富山縣於上月在英國倫敦的商業設施「Pantechnicon」，開設了限定的觀光宣傳區。疫情前該縣以內地和台灣的遊客居多，惟內地仍有一定的防疫限制，客流難以迅速恢復，於是轉而把目光投向歐美市場，並選擇訪日遊客人數量高的英國。

針對高消費旅客

有地區政府更直接針對富裕階層宣傳。山梨縣早在8月就在美國舊金山舉辦了觀光發佈會會，主要目標群是有望在住宿和餐飲方面高額消費的富裕階層。

山梨縣觀光振興科的負責人表示：「美國舊金山是訪日遊客較多的地區，人均收入也很高」。旅遊企業代表也發言稱，今後還計劃針對東南亞的富裕階層製作宣傳影片。

新潟縣則與航空公司合作，推出旅遊商品的策劃和推廣活動。將在歐美、澳洲及新加坡等英語圈以及台灣等地區的媒體上刊登專題報道，主打滑雪行程。

看好美國遊客潛力

石川縣則與美國新澤西州的旅遊營銷公司合作，於9月在美國增設日本旅遊資訊的業務代表，向旅遊公司及媒體發佈新聞，介紹石川縣內的旅遊景點、傳統文化及歷史的文化魅力。由於日本餐飲在美國很受歡迎，石川縣負責人認為「增長空間很大」。石川縣在疫情前的2019年吸引了77萬名訪日住宿遊客，現提出到2025年可增至100萬人的目標。

日本地方政府也正在建立吸引訪日遊客的機制。京都市觀光協會從9月開始對旅遊公司提供支援，專家將提供關於建立訪日遊客的體驗項目及服務建議，並一路提供協助至實現商業化。

需在宣傳上突出地區差異

由於日本比外國部分地區開放較晚，長野縣等地方政府的發言人表示，要與「全球的國家和地區競爭，希望在攬客方面不要落後」。發言人亦提到，要想挽回訪日遊客，還需要在宣傳上突出與其他地區的明顯差異，以及打造專門的旅遊資源。

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責任編輯：李智美