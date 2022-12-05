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【英國王室】哈里梅根預告圖片被揭唔關事 Netlfix紀錄片賣慘失敗

環球社會熱點 16:04 2022/12/05

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英國哈里王子及太太梅根日前釋出和Netflix合拍的紀錄片預告，指兩人將在即將上架的紀錄片中講述自己的故事。預告片中有一張大量傳媒舉機拍攝的圖片，暗示兩人吸引大量媒體關注。但結果被人發現，相片和哈里梅根無關，當時一眾傳媒是出席大熱電影系列《哈利波特》最後一集的首映禮。

哈里梅根發布Netflix紀錄片預告 威廉凱特訪美之際 【下一頁】

哈里（Prince Harry）和梅根（Meghan Markle）和Netflix合拍紀錄片《Harry & Meghan》，已在上周釋出預告。預告片中展示一張圖片，展示數十個記者舉機拍攝的情景。然後哈里就受訪表示，自己需盡一切努力保護家庭。

    點擊圖片放大
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惟圖片其後被發現，其實來自最後一集《哈利波特》電影的首映禮上，即在2011年的7月。相中的一眾攝影師是在拍攝《哈利波特》的一眾演員，飾演角色哈利波特及妙麗格蘭傑的演員Daniel Radcliffe和Emma Watson等亦在現場。

威廉凱特訪美被噓 受種族歧視醜聞拖累 【下一頁】

若在Alamy圖庫中搜尋「狗仔隊」（paparazzi），涉事圖片則出現在榜首。而哈里梅根在5年後2016年才相識。王室專家蘇厄德（Ingrid Seward）表示，不認為哈里會意識到圖片使用不當，但卻顯示Netflix製作粗心。舉措削弱哈里其後所說，需保護家人的說服力。

被攝入圖片的其中一個英媒記者Doug Seeburg表示，最後一集《哈利波特》電影上映是一件大事，當時成千上萬名粉絲為見一眾演員，不惜冒雨連夜排隊，當時沒有一個王室成員在場。他指摘Netflix暗示他等一眾攝影師正試圖拍攝哈里梅根，根本只是胡說八道。Netflix拒絕發表評論。

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責任編輯：李俊儀

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