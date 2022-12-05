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3成男性對一夫多妻制持開放態度 女性對多夫制又點睇？

環球社會熱點 15:15 2022/12/05

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全球絕大部分國家現時均實行一夫一妻制，不過英國一項研究指有3成男性對一夫多妻制持開放態度，至於受訪女性對於一妻多夫制的興趣則相對較低。

【世界盃2022】德國提早出局 德媒竟歸咎國腳嬌妻 【下一頁】

英國史雲斯大學（Swansea University）一項研究訪問了約千名英國人，了解受訪者對於與他人分享伴侶或擁有多名伴侶有何看法。

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研究人員詢問了393名平均年齡為25歲的異性戀男性和女性，分別對於一夫多妻制和一妻多夫制的看法。結果顯示有32%男性對一夫多妻制持開放態度，但僅有9%男性願意和其他男性分享一個伴侶。

只有11%女性對一妻多夫制持開放態度，僅有5%女性願意和其他女性分享一個伴侶。

研究人員再詢問另外735名平均年齡為33歲的異性戀男女，結果顯示39%男性對一夫多妻制持開放態度，僅5%女性對此持開放態度。

伊朗政府檢討强制女性戴頭巾規定 示威潮未平息  【下一頁】

報告指出，雖然社會的文化力量有所抗衡，但人們似乎仍對一夫多妻制感興趣。他們認為這種興趣可能是人類進化的交配心理一部分，而非文化產物。

研究指男性對一夫多妻制表現出更大興趣，是因為他們可享有更多機會獲得性生活和獲得後代，但女性則因為與人分享伴侶的資源而受苦。

即使女性於一妻多夫制中可獲得更多男性伴侶帶來的資源，但在一妻多夫關係中維持和諧的複雜性就足以抵消上述的好處。

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責任編輯：鄭錦玲

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