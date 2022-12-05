新西蘭準備立法 要求網絡數碼企業買新聞

在網絡收看新聞已成近年常態，不少人更是透過各種社交網站接觸新消息。新西蘭政府表示，即將推出新法律，要求如Google及Facebook母企Meta等公司，向當地媒體企業付款購買新聞。

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廣播部長杰克遜（Willie Jackson）周日（4日）發聲明，指政府正擬定立法程序，參照澳洲及加拿大，向網絡數碼企業就新西蘭的新聞徵收費用，希望法例能促使相關公司與當地新聞媒體達成協議。

杰克遜指因廣告走向網絡化，愈來愈新西蘭的新聞媒體面臨財政困難，特別是小地區或社區新聞媒體，因此他們能從報道收取費用將有助企業繼續運營。有關法例將會提交國會投票，由於執政工黨獲國會多數黨之位，估計通過不成問題。

澳洲於2021年時引入新法，賦予政府權力要求網絡公司與媒體企業達成內容購買協議。澳洲政府上周發布檢討報告，指法例有效執行，使部分新聞機構有資金僱用額外人手及作出有價值投資。

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責任編輯：吳漢培