  • 19°C
香港時間 : 20221205日 (週一) 14:51
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

新西蘭準備立法 要求網絡數碼企業買新聞

環球社會熱點 14:41 2022/12/05

分享：

分享：

在網絡收看新聞已成近年常態，不少人更是透過各種社交網站接觸新消息。新西蘭政府表示，即將推出新法律，要求如Google及Facebook母企Meta等公司，向當地媒體企業付款購買新聞。

全球33家企業試行四天工作周 收入反增長近4成 【下一頁】

新西蘭法院裁定18歲投票屬歧視 政府尋降至16歲 【下一頁】

廣播部長杰克遜（Willie Jackson）周日（4日）發聲明，指政府正擬定立法程序，參照澳洲及加拿大，向網絡數碼企業就新西蘭的新聞徵收費用，希望法例能促使相關公司與當地新聞媒體達成協議。

杰克遜指因廣告走向網絡化，愈來愈新西蘭的新聞媒體面臨財政困難，特別是小地區或社區新聞媒體，因此他們能從報道收取費用將有助企業繼續運營。有關法例將會提交國會投票，由於執政工黨獲國會多數黨之位，估計通過不成問題。

澳洲於2021年時引入新法，賦予政府權力要求網絡公司與媒體企業達成內容購買協議。澳洲政府上周發布檢討報告，指法例有效執行，使部分新聞機構有資金僱用額外人手及作出有價值投資。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：吳漢培

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【世界盃2022】荷蘭勝美國晉級8強 呂特雙關覆拜登「Football 贏」
今日
【世界盃2022】荷蘭勝美國晉級8強 呂特雙關覆拜登「Football 贏」
全球33家企業試行四天工作周 收入反增長近4成
今日
全球33家企業試行四天工作周 收入反增長近4成
尹錫悅擬嚴懲罷工司機工會 指影響等同北韓核威脅
今日
尹錫悅擬嚴懲罷工司機工會 指影響等同北韓核威脅
【世界盃2022】英格蘭翼鋒突離營 8強未必可上陣
今日
【世界盃2022】英格蘭翼鋒突離營 8強未必可上陣
伊朗反對派發起3日示威 政府未確認解散道德警察
今日
伊朗反對派發起3日示威 政府未確認解散道德警察

你可能感興趣

【世界盃2022】荷蘭勝美國晉級8強 呂特雙關覆拜登「Football 贏」
今日 14:07
【世界盃2022】荷蘭勝美國晉級8強 呂特雙關覆拜登「Football 贏」
全球33家企業試行四天工作周 收入反增長近4成
今日 13:15
全球33家企業試行四天工作周 收入反增長近4成
尹錫悅擬嚴懲罷工司機工會 指影響等同北韓核威脅
今日 12:49
尹錫悅擬嚴懲罷工司機工會 指影響等同北韓核威脅
網絡熱話 新西蘭 Meta 媒體 Google Facebook 加拿大 澳洲

下一篇文章

【世界盃2022】荷蘭勝美國晉級8強 呂特雙關覆拜登「Football 贏」
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【世界盃2022】德國提早出局 德媒竟歸咎國腳嬌妻
【世界盃2022】德國提早出局 德媒竟歸咎國腳嬌妻
BBC指英民眾食狗糧抗通脹 網民反指不合邏輯（第二版）
BBC指英民眾食狗糧抗通脹 網民反指不合邏輯（第二版）
新型冠狀肺炎全球疫情（12月05日 時間14:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（12月05日 時間14:00）
真人騷名媛與78億富豪離婚 被揭曾出錢搭路為識前夫
真人騷名媛與78億富豪離婚 被揭曾出錢搭路為識前夫
【世界盃2022】英格蘭翼鋒突離營 8強未必可上陣
【世界盃2022】英格蘭翼鋒突離營 8強未必可上陣
70歲普京傳官邸行樓梯跌倒 尾椎傷需由保鑣攙扶
70歲普京傳官邸行樓梯跌倒 尾椎傷需由保鑣攙扶
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款