▲ 【男兒當入樽】羚邦：《男兒當入樽》的動畫電影廣告投放「不惜工本」 冀票房逾千萬元

日本經典動漫《男兒當入樽》的動畫電影《THE FIEST SLAM DUNK》已在日本上影，羚邦 （02230） 獲得其港澳獨家院綫發行權利，並定於明年1月上影，主席兼行政總裁趙小燕透露，預期宣傳費將會高於《劇場版 咒述廻戰0》，形容是次廣告投放「不惜工本」，期望票房達8位數字。此前公司透露《劇場版 咒述廻戰0》投放的宣傳費達7位數。

趙小燕指，動畫已滲入全球各地，料東南亞市場增長更勁，公司希望在印尼市場有更大的發展，因當地人口多，購買力亦高。她又指 ，各大串流平台亦「越買越多」動畫，由於競爭加劇、動畫製作費上升，加上公司購入動畫的成本上升，公司對外授權費也有所上升，透露加價達雙位數，預相信仍有上升空間。

Ani-One未來一至兩個月內推出泰文頻道

羚邦指，Ani-One未來一至兩個月內推出泰文頻道，泰國是除韓國及台灣，對日漫的接受程度也高。公司亦希望未來一年可在越南、菲律賓及印尼推出Ani-One頻道。

截至9月底止上半財年，公司品牌授權收入強勁，收入佔比達約35%。羚邦預期，該佔比上升的趨勢會持續，有信心整個公司收入及盈利可維持雙位數增長。

日本已重開自由行，羚邦早已在日本開設辦公室。隨日本經濟重啟，執行董事趙小鳳表示，未來公司陸續引入品牌到日本落地。

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記者：袁諾曦