▲ 【保險業藍圖】許正宇：鼓勵保險業探索有利新產品研發的跨境數據聯通

政府發表香港保險業的發展策略藍圖，提到把握雙循環策略的契機，促進保險業融入國家發展大局。財經事務及庫務局局長許正宇在亞洲保險論壇表示，對香港而言，大灣區是內循環的入口，當香港嘗試與大灣區有更深入的連接、區內人員和生意流動下，對保險產品的需求會更大。

外循環方面，許正宇表示，他經常思考如何在資本市場和保險業之間帶出聯通和協同效應，包括歡迎環球保險機構在香港上市、在香港進行二次集資、鼓勵環球保險機構在香港設立總部。他亦指，香港對內地中小企而言，是管理一帶一路地區風險的最佳位置。

許正宇稱，就外循環方面，下一步要向世界其他地方強調香港在保險方面所進行的工作，包括監管框架、稅務優惠、大量的支援措施。早前香港第二度發行保險相連證券，是一筆金額達1.5億美元的巨災債券，由一間再保險公司透過一間獲授權的特定目的保險公司所支持，為因日本颱風造成的行業損失提供保障，許正宇稱，要對外更多分享上述這些故事。

他又表示，隨着日後嘗試設立保險售後服務中心、更多大灣區人士到香港買保險或訂閱保險服務，香港會在這些投保人的同意下取得愈來愈多他們的健康背景、個人資料，這有利於研發新保險產品，政府鼓勵業內就大灣區跨境數據方面，探討在建立有利於保險產品研發的聯通有何範疇，亦鼓勵業界與政府和監管機構合作，檢視如何在開發更多切合大灣區居民需求的產品的背景下，促進這些跨境數據流動。

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記者：胡學能