【投行重組】瑞信分拆CS First Boston據報獲得沙特王儲及美國私募支持　涉至少78億元、盤前回升6%

▲ 【投行重組】瑞信分拆投行業務CS First Boston據報獲得沙特王儲及美國私募基金等投資 涉至少78億元

瑞信（美：CS）早前表示會分拆投行業務，《華爾街日報》報道，沙特阿拉伯王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman），以及一家由巴克萊Barclays前行政總裁Bob Diamond經營的美國私募基金Atlas Merchant Capital，正準備向瑞信的投行至少注資10億美元（約78億港元）。

瑞信美股盤漲5.92%，報3.580美元。

報道指，穆罕默德正考慮投資約5億美元，以支持瑞信投行CS First Boston及其候任行政總裁Michael Klein，但據了解瑞信尚未收到正式函件。瑞信沒有就此作出評論。

瑞信主席Axel Lehmann上周四指，CS First Boston已從其他公司取得約5億美元資金，但未有提供該公司的名稱。他續稱，將CS First Boston約需時兩年，並正就此與聯儲局商討公司的資產負債表、架構及企業管治。

瑞信早前透過向沙特國營銀行Saudi National Bank配股集資42億美元，令其成為其最大股東，持股約9.9%，暫時未知穆罕默德會否透過另一個投資實體投資CS First Boston。

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編輯：陳韻妍