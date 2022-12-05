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【世界盃2022】荷蘭勝美國晉級8強 呂特雙關覆拜登「Football 贏」

環球社會熱點 14:07 2022/12/05

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究竟足球應該被稱為「Soccer」還是「Football」，英式和美式英文人士一直爭論不休。美國總統拜登在世界盃16強賽前為美國隊打氣時表示，足球名稱為「soccer」。而當荷蘭成功晉級後，首相呂特則一語雙關回應指，「Football 贏」。拜登亦再回覆呂特，美國和荷蘭將在新西蘭再次對陣。

英格蘭翼鋒突離世界盃營 8強未必可上陣 【下一頁】

荷蘭在上周六（3日）對陣美國，拜登（Joe Biden）賽前在社交平台Twitter上載打氣影片，他在影片中表示，

「這是soccer，美國隊加油」（This is soccer，Go USA ）。

荷蘭最終以3比1殺入8強，呂特（Mark Rutte）賽後語帶雙關地回覆拜登，表示

「對唔住，喬，是Football贏」（Sorry Joe, football won）。

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拜登其後再回覆呂特，「嚴格來講，難道不應是稱‘voetbal （荷蘭文中的足球）」？（Strictly speaking, shouldn’t it be ‘voetbal’）。他其後亦祝賀荷蘭獲勝，但不忘同時提醒呂特，兩國將在新西蘭再次對陣。荷蘭和美國成功打入明年女足世界盃決賽周，且兩國都在E組。

德國世界盃提早出局 德媒竟歸咎國腳嬌妻 【下一頁】

另外，荷蘭駐美國大使André Haspels 賽前在Twitter，向美國駐荷蘭大使Shefali Razdan Duggal發起邀請，詢問對方是否敢以賽果為賭注，若美國取勝，他就會在華盛頓派發冬甩，若荷蘭取勝，對方則要在海牙市中心派荷蘭傳統冬甩（oliebollen）。

Shefali Razdan Duggal接受挑戰，並在荷蘭獲勝後表示，比賽非常精彩，且她將願賭服輸，海牙民眾很快就能品嘗到美味的荷蘭傳統冬甩。

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責任編輯：李俊儀

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