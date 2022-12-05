▲ 【新股IPO】羅兵咸永道料明年港IPO總集資額回升至2000億元、有望重回前三 今年集資額料大減68%

受環球低迷經濟影響，港股今年表現疲弱，新股集資活動亦放緩。羅兵咸永道（PwC）指，截至11月30日，本港IPO集資金額為879億元，跌出全球前三，主要受到疫情持續、地緣政治局勢不穩及多國大幅加息以壓制通脹等多項不利因素所影響，全年本港IPO集資金額為1056億元，按年下降68%。不過，羅兵咸永道對明年香港新股市場仍然樂觀，預料2023年本港IPO總集資額可望反彈到介乎1,800億至2,000億港元。

羅兵咸永道料明年有100家企業在港上市

羅兵咸永道預料，香港今年共有80隻新股上市，按年下降19%；當中以零售、消費品及服務 （23%）為主、其次是工業及材料（20%）及醫療和醫藥（20%），而主板上市數量預計按年減少18%。從集資額首三大行業板塊來看，工業和材料佔整體36%，零售、消費品及服務佔35%，金融則佔14%。

儘管明年仍面臨多項不明朗因素，但羅兵咸永道認為，在息口見頂、資金充裕的情況下，有利於香港資本市場的發展，預計明年有100家企業在港上市，總集資額將達1,800億至2,000億元，而香港IPO市場亦有望重新回全球首三大集資市場之列。

明年料10至15間特專科企申請IPO

羅兵咸永道香港資本市場合夥人黄金錢表示，港交所 （00388） 正就擴大香港現有上市制度進行咨詢，憧憬特專科技上市新規（《第18C章》）於明年上半年實施，相信會吸引不少科技公司來港融資，進一步加快科技行業成長。該行預計，屆時大約有10至15間特專科技公司於明年透過《第18C章》赴港上市，集資約500億至600億元。

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編輯：伍鍵文