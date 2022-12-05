全球33家企業試行四天工作周 收入反增長近4成

各地陸續有企業推行四天工作周，新西蘭有非牟利組織發布報告，指全球33家企業參與四天工作周試驗計劃半年，結果發現企業收入反較去年同期增長近4成，員工身心健康也大幅改善。

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33家分別來自美國、澳洲、愛爾蘭、英國、新西蘭和加拿大的企業參與計劃，在6個月内為旗下合共969名員工提供四天工作周。

新西蘭非牟利組織4 Day Week Global早前發表報告，指參與企業在半年内收入增長8.14%，較去年同期更顯著增長37.55%。

參與計劃的員工整體每周鍛煉時間增加約23分鐘，睡眠不佳的情況也減少8%，67%人反映疲倦程度有減輕。

即使員工每周減少一天工作日，也未見工作量有明顯增加。其中一名參與員工反映，自己認為工作周縮短相當於公司加薪25%。

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其中27家企業接受4 Day Week Global調查，全部企業都不傾向重返五天工作周。另有495名員工接受調查，其中97%人表明希望繼續四天工作周。

參與試驗的眾籌網站Kickstarter負責人形容四天工作周為真正的雙贏，指員工能夠更專注投入工作，協助企業更有效實現目標。

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責任編輯：鄭錦玲