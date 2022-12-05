尹錫悅擬嚴懲罷工司機工會 指影響等同北韓核威脅

南韓貨車司機早前發起大罷工，工會至今與政府仍未達成共識，罷工延續至第12日。南韓總統尹錫悅有意嚴懲罷工的工會領導層，批評對方阻礙成員復工。尹錫悅甚至把罷工形容為與北韓核威脅的同等威脅。

南韓首爾地鐵結束罷工 勞資談判達成協議加薪1.4% 【下一頁】

韓聯社引述消息人士指出，尹錫悅周日（4日）在舉行閉門會議期間表示，應該嚴厲懲罰發起罷工的南韓貨車司機工會領導層，阻止他們妨礙強制「開工令」實行，讓司機復工。

會上尹錫悅直指罷工等同北韓的核威脅，稱如過去政府堅持對北韓採取半島無核化立場，現時便不會面臨北韓的核威脅。尹錫悅認為，政府不應向違法行為和暴力妥協，避免陷入惡性循環。

南韓首爾地鐵罷工 非繁忙時間班次減近3成 【下一頁】

韓聯社指出，尹錫悅的發言等同南韓政府應保護民眾安全及財產免受北韓核威脅一樣，阻止「非法」罷工損害南韓的經濟及民生。

南韓貿易工會聯盟據報將在周二（6日）發起更大規模罷工，尹錫悅認定是政治罷工，並不代表工人權益。同時，尹錫悅下令擴大「開工令」，要求如煉油業及製鋼業等行業的貨車司機復工。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：吳漢培