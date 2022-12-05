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【美股期貨】道指期貨跌124點　納指期貨跌0.2%（不斷更新）

股市 19:15 2022/12/05

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美股動態不斷更新

美股期貨周一於亞洲時段偏軟，其中道指期貨跌124點，納指期貨跌27點或0.2%。美國今日將會公布11月服務業PMI終值、11月ISM服務業指數、10月耐用品訂單終值。

美滙指數靠穩，升0.1%，暫報104.6。美國10年期國債息率續守3.5厘關，暫報3.51厘。

港股市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

    點擊圖片放大

焦點新聞︰

【外圍一周前瞻】聚焦PPI+密大市場氣氛數據　市場觀望月中議息會議（附表）

即市走勢︰

【19：10】道指期貨跌124點，納指期貨跌0.2%

【12：00】道指期貨跌18點，報34441點，標指期貨跌3點，報4071點，納指期貨跌14點或0.1%，報11995點。

【08：57】【Twitter】馬斯克︰蘋果已恢復在Twitter上投放廣告

【07：30】美國勞動力市場仍然保持強勁，道指上周五曾最多跌355點，納指一度跌185點或1.6%。縱使12月大幅加息預期持續放緩，但憧憬終端利率仍有機會進一步上升，美滙指數一度反彈逾0.4%，升穿105關。道指上周五升34點，收報34429點；標指跌0.1%，收報4071點；納指跌0.2%，收報11461點。

即睇美股收市︰

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美股上周動態，詳情請看︰【美股收市】俄油價被限60美元　道指跌355點後收市升34點（不斷更新）

【開市追揸沽】內房獲離岸貸款可續追？ 比亞迪交付大躍升怎部署

責任編輯︰梁浩碩

港股 期貨 美股 標準普爾500指數 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數

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