【美股收市】普京再提「核打擊」　道指挫305點　納指跌0.7%（不斷更新）

美國聯儲局下周加息、PPI通脹數據，以及俄羅斯的地緣政治危機，壓抑美股走勢，美股尾市跌勢加劇，道指挫逾300點，美國11月PPI數據顯示通脹壓力仍然高企，市場憂慮聯儲局下周加息幅度，美國周五開市前公布經濟數據，PPI未有如預期顯著回落，11月PPI最終需求由8.1%回落至7.4%，但較預期7.2%為高，反映11月批發成本未有如預期般顯著放緩。11月核心PPI按年升幅達6.2%，同樣較10月6.7%回落，但遠高於市場預期5.9%。

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俄羅斯總統普京最新表示，正在考慮把可能實施「先發制人核打擊以使對手去軍事化」正式列入軍事準則。普京在參加吉爾吉斯峰會後對記者說，「正在考慮這個問題，如果我們談論的是使對手去軍事化的打擊，也許我們應該考慮使用美國的方法」，他指的是美國利用高精密飛彈進行預防性打擊的戰略。這是普京本周第二次就核問題發表評論。周三 ，他表示爆發核戰爭的風險正在上升並稱俄羅斯的核武庫是衝突中一個「威懾力量」。

截至本港時間今晨5時（即收市），道指跌305點或0.9%，報33476點；標指跌29點或0.7%，報3934點；納指跌77點或0.7%，報11004點。

美滙指數報104.93，升0.15%；美10年期債息升穿3.5厘報3.588厘，升0.095厘。

美國12月密歇根大學消費者信心指數初值報59.1，遠高於預期57，前值為56.8。

聯儲局發布季度金融帳戶報告，2022年第三季度股市市值下降1.9萬億美元， 房地產市值則上漲0.8萬億美元， 而美國家庭淨資產降至143.3萬億美元。

新華社報道，國家主席習近平在首屆中國－阿拉伯國家峰會上提出中阿務實合作「八大共同行動」。

其中一項是支持發展共同行動。中方將同阿方探討實施總額為50億元人民幣的發展合作援助項目，將30個具備條件的阿國項目納入全球發展倡議項目庫；結合阿方產能、基礎設施、能源、綠色金融等領域項目融資需求，向阿方提供信貸和授信支持，支持亞洲基礎設施投資銀行向阿方提供更多高質量、低成本、可持續的基礎設施投資；根據換文進展，給予阿方中最不發達國家98%稅目產品零關稅待遇；向巴勒斯坦、也門、黎巴嫩、敘利亞等國提供人道主義和重建援助；力爭2027年中阿貿易額達到4300億美元。

即市走勢︰

【04：57】紐約2月黃金期貨9上漲9.2美元，收報1810.7美元，漲幅為0.51%。分析人士認為，美國通脹指數高於預期是金價上漲的主要原因。

【04：33】IIF：預計資金流入將推動2023年新興市場反彈

隨著對美聯儲局未來一年政策立場將變得更加謹慎、並引發風險資產反彈的預期升溫，華爾街正重新湧入新興市場債券和股票。

根據國際金融協會（IIF）的數據，投資者11月份向發展中市場的債券和股票投入高達374億美元，為2021年中以來最高水平。這表明，投資者越來越相信聯儲局政策利率將在明年見頂，並為新興市場復甦奠定基礎，因此開始搶購這些市場已經大幅打折的資產。IIF經濟學家Jonathan Fortun表示，資金回流也支持IIF對未來一年新興市場復興期的預測，拉美將是資金流入的突出受益者。

【04：20】美銀CEO Moynihan：預計明年將出現經濟衰退。又指沒有想過要取代美國財長耶倫。

【03：55】國際原油期貨結算價收跌，布蘭特原油期貨2月合約收跌0.05美元，跌幅0.07%，報76.10美元。

【03：36】俄羅斯外交部針對加拿大的制裁措施作出回應，宣布禁止200名加拿大公民入境。其中包括高級官員、退休和現任議員、執法人員、專家學者等。

【03：35】特斯拉CEO馬斯克：若美聯儲下周加息，經濟衰退程度將加劇。

【03：35】紐約1月原油期貨收跌0.44美元，跌幅0.61%，報71.02美元，本周累計下跌7.68%。

【03：26】波音股價漲幅重新擴大至1.1%，據報道，塔塔集團旗下印度航空公司（Air India）即將與波音簽署一項協議，購買至多150架737 Max飛機。該訂單將是印度航空私有化後的首個大額飛機訂單。這將是波音公司去年從阿卡薩航空公司（Akasa Air）獲得75架飛機的訂單後，在印度的第一筆大訂單。印度航空公司可能會訂購50架737 Max飛機，並可選擇最多訂購150架。

【02：59】曼聯ADR（MANU）跌超5.0%，刷新即市低位至20.80美元下方，德意志銀行下調對曼聯的評級。

【02：57】美國證券交易委員會（SEC）批准納斯達克交易所關於放寬企業直接上市融資的建議，預計紐交所的類似提議也將很快獲批。

【02：54】美國白宮新聞發言人：財長耶倫稱其沒有離開財政部職位的打算。

【02：52】市場消息：亞馬遜（美：AMZN）與Bandai Namco簽訂新的出版協議。

【02：45】紐約2月黃金期貨收漲0.5%，報1810.70美元。

【02：30】科文：將奈飛（美：NFLX）目標價上調至405美元 ，維持跑贏大市評級，並將該股列為其2023年大盤股首選。該行分析師列舉新的貨幣化槓桿，包括新的較低價格的有廣告版訂閲套餐，可以推動會員淨增量加速增長，以及在全球範圍內推出的付費分享解決方案，預計下半年收入及自由現金流將重新加速增長。

【01：38】美國電子煙生產商Juul Labs同意支付12億美元和解金，以結束近1萬宗訴訟，訴訟指青少年因吸食電子煙而引起煙癮。Juul上周曾表示，已經與近1萬名原訴人達成和解協議，其中5000宗訴訟是在加州進行。

【01：36】美國銀行股價轉跌，美國新聞記者Gasparino爆料稱，美銀CEO Moynihan是接替美國財長耶倫的候選人之一

【00：53】歐洲股市收升，德國DAX30指數漲0.74%，英國富時100指數漲0.06%，法國CAC40指數漲0.46%，泛歐STOXX 600指數升0.84%。

【00：26】美國三大股指悉數轉漲，納指漲超0.2%。納指漲幅擴大至0.3%，成分股特斯拉（美：TSLA）漲超4%，蘋果（美：AAPL）也漲將近1%。

【23：38】美國二手車電商平台Carvana （美：CVNA）盤中多次臨時停牌，目前恢復交易，漲幅擴大至20%，債權人預計Carvana 不會很快申請破產。

【23：25】中華人民共和國和沙地阿拉伯王國發表聯合聲明；

新華社報道，中國和沙特一致同意共同探索石化領域的投資機遇，開發石油轉石化技術領域富有前景的項目，加強在電力、光伏、風能等可再生能源來源及相關項目開發、碳氫化合物的創新利用、能效、能源產品及相關產業鏈本土化等領域和項目上的合作，加強在和平利用核能領域的合作，以及在人工智能、能源產業創新等現代技術開發領域的合作。

【23：11】美國密歇根大學消費者信心指數公布後，美債收益率持續上漲，10年期債息升5.8個基點，至3.55厘。

【23：01】美股直播概念股造好，摯文集團（美：MOMO）漲超21%，虎牙（美：HUYA）漲約16%，鬥魚（美：DOYU）漲5%，歡聚（美：YY）漲3%。

【22：30】道指開市跌63點，納指跌0.3%

【21：30】【美國經濟數據】美國11月PPI按年升7.4% 高過市場預期

【19：05】道指期貨升85點，納指期貨升57點或0.5%

【12：20】道指期貨升53點，報33856點，標指期貨升9點，報3975點，納指期貨升38點或0.3%，報11683點。

【12：03】【投行花紅】高盛據報為提高股本回報率 高層花紅減幅料達一半

【09：11】【美國經濟】美財長耶倫︰相信美國可避免經濟衰退

===以下為12月8日（周四）美股===

美上周首領失業救濟金人數達23萬，符合市場預期，連續申領人數則達到167.1萬，高過預期161.8萬，兩項數字均反映勞動力市場未有過熱情況，有助紓緩通脹壓力，帶動美股向好，美滙指數則再次失守105關。

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截至今晨5時（即收市），道指升183點，報33781點；標指升29點，報3963點；納指升123點或1.13%，報11082點。美滙指數最新報104.78，跌0.3%。

國際金融協會（IIF）表示，11月流出新興國家的外資金額增至374億美元，是2021年6月以來最多；中國債務流失金額繼續上升，今年累計為770億美元。

IIF數據又顯示，11月流入新興國家定息產品的金額為144億美元，是今年的單月新高。中國股市上月流入金額為85億美元，同樣創下今年單月新高。

DWS預計聯儲局下周將加息0.5厘，但不應被視為轉向更為溫和的政策立場。該行指通脹水平仍然過高，勞動力市場過於強勁，供求關係過於失衡，美聯儲無法放鬆警惕。當局的最新預測可能將反映出經濟放緩，但也顯示聯儲局明年接受低經濟增速和高利率水平的意願。

該行預期聯儲局的點陣圖可能會顯示利率峰值略高於5%，而明年的經濟增長可能會被下調至0.5%以下。

橋水基金創始人達利奧提出警告，聯儲局可能將利率推向非常具有破壞性的水平，而市場目前並沒有反映這一風險。他警告投資者稱，美股可能即將下跌。

繼摩根大通、高盛、花旗等之後，摩根士丹利也加入了看淡明年經濟前景。大摩經濟學家表示，2023年全球經濟增長可能會非常緩慢，美國和歐洲可能會陷入衰退。

加拿大央行副行長Kozicki表示，12月7日議息聲明意味著，正在從考慮加息幅度轉向是否加息的階段，目前通脹仍然過高，需要一段時間才能回到2%的目標，若通脹等經濟數據意外地偏上行，央行的貨幣政策緊縮行動仍將是強有力的。

瑞士信貸在市場上出售1640萬股新股，總價值約22.4億瑞士法郎，其中98.2%的配股獲認購。瑞信預計將在2023年上半年，完成出售證券化產品集團（SPG），集團已啟動削減成本的行動，預計將在2023年完成目標的80%。

即市走勢︰

【01：05】阿聯酋駐華大使扎希里：首屆中阿峰會將促進阿聯酋與中國高質量合作

【01：03】國際原油價格反彈，紐約期油在短暫轉跌後重新上漲1%，加拿大輸油管道運營商TC Energy宣布連接美加的lKeystone輸油管陷入不可控狀態，暫時修復無期。

【00：45】歐洲股市漲跌不一，德國DAX30指數漲0.02%，英國富時100指數跌0.23%，法國CAC40指數跌0.2%，泛歐stoxx 600指數跌0.7%。

【00：31】天風國際證券分析師郭明錤最新研報指出，在Elon Musk併購Twitter後，Twitter削伺服器訂單約80%。Twitter伺服器幾乎都採用Intel的處理器，故此削單不利Intel2023年營收與利潤。伺服器處理器是Intel關鍵利潤驅動，故Intel為主要輸家。

【00：05】亞馬遜（美：AMZN）為部分用戶推出TIKTOK風格的信息流，並計劃在未來幾個月面向全美國範圍內用戶推出。

【00：02】據市場消息，迪士尼（美：DIS）在美國推出有廣告版的Disney+，所有類別的廣告商超過100家。

【23：50】紐約期油回落至72美元下方，跌0.6%。布蘭特期油跌逾1%，現報76.54美元。

【23：44】韓國外交部表示，韓、美、日三國的朝核問題首席代表，將於12日至13日在印尼首都雅加達舉行雙邊和三邊會議。據韓聯社12月8日報道，這將是上述三國對朝鮮代表自9月7日在日本東京會晤後，時隔三個多月再一次會晤。

【23：30】惠譽：通脹和更高的抵押貸款利率，使美國的可負擔住房價格更加難以預測。

【23：30】Keystone石油管道關閉後，布蘭特期油升轉跌，報77.29美元；紐約原油漲幅收窄至0.84%，報72.89美元，此前一度漲逾4%。

【23：25】道指升幅擴大至295點，納指升141點或1.3%。

【23：17】美股WSB概念股上揚，遊戲驛站（美：GME）漲約10%，ContextLogic（美：WISH）漲超7%，AMC院綫（美：AMC）漲近6%，Roblox（美：RBLX）漲超3%。

【22：30】道指開市升115點，納指升50點或0.5%

【22：10】惠譽：英國、西班牙銀行對住宅房地產風險敞口最大，地方政府投資池將在2022年第三季度出現季節性資金外流

【18：35】道指期貨升8點，納指期貨升0.3%

【12：16】道指期貨跌13點，報33612點，標指期貨跌3點，報3933點，納指期貨跌15點或0.1%，報11494點。

【11：44】【TSLA】內媒︰馬斯克擬任命中國籍朱曉彤為Tesla全球CEO

【08：24】【美國經濟】花旗美銀料美國明年下半年可能陷入經濟衰退

【07：53】【芯片大戰】荷蘭據報計劃向中國出口芯片製造設備施加新管制措施

【ET財智Talk】美股「新不如舊」將轉向？ 利達黃耀宗分析澳股及美股2023年選股策略！

===以下為12月7日（周三）美股===

投資者繼續關注聯儲局加息步伐，以及美國經濟情況，美股反覆。截至今晨5時（即收市），道指升1點，報33597點；標指跌7點，報3933點；納指跌56點或0.51%，報10958 點。美國10年債息由即市高位3.55厘進一步回落，報3.417 厘，美滙指數報105.15，跌0.4%。

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美國第三季非農業生產力向上修訂至增長0.8%，預期為升0.6%，前值為漲0.3%。勞動力成本增長2.4%，其中時薪增長3.2%。美國飛利凱睿證券高級經濟顧問表示，勞動力成本目前增長速度太快，說明通脹率仍居高不下，與聯儲局通脹目標不一，預計聯儲局將在一段時間內繼續加息。

美滙偏軟，即市曾低見104.87，摩根大通分析師表示，根據增長模型，美元將進一步走軟。日圓升0.4%，英鎊亦升0.65%。

油價受壓，紐約期油收跌3%，連續四日累計下跌逾一成。

加拿大央行一如市場預期加息0.5厘，政策利率增至4.25厘，惟央行未有再用政策利率需進一步提高的措辭，僅指出將考慮政策利率是否需要進一步上調。與此前議息會議的鷹派路線截然不同。分析認為，措辭表明央行官員正在斟酌繼續加息的必要性，意味著加息周期正在接近尾聲。

內地傳媒報道，美國電動車巨頭特斯拉創辧人馬斯克，決定任命朱曉彤為特斯拉全球首席執行官。

朱曉彤於 2014年加入特斯拉，主要處理超級充電站專案。在擔任中國區總裁期間，朱曉彤主導一系列特斯拉產品中國本土化事項，包括體驗中心開業及上海特斯拉超級工廠的建設等。

美國抵押貸款銀行協會（MBA）公布，美國上周抵押貸款申請指數跌1.9%，前一周下降0.8%。30年期固定抵押貸款利率為6.41厘，前一周為6.49厘。

歐元區第3季國內生產總值（GDP）修訂為按年增長2.3%，高於初值及市場估計。GDP按季向上修訂為增長0.3%，亦高於預期。

即市走勢︰

【05：06】遊戲驛站（美：GME）三季度調整後每股虧損0.31美元，分析師預期虧損0.29美元。三季度淨銷售11.9億美元，分析師預期13.9億美元。遊戲驛站美股盤後下跌1.08%。

【05：01】納指初步收跌0.5%。科技股特斯拉（美：TSLA）跌逾3%，蘋果（美：AAPL）跌約1.3%。

【04：35】投行伯恩斯坦：予特斯拉（美：TSLA）跑輸大市評級，目標價為150美元。

【04：35】墨西哥經濟部副部長：與美國的第三輪能源磋商將在12月底到明年1月初舉行。

【04：03】2年及10年期美債收益率曲綫倒掛程度達到85個基點

【04：01】美國10月消費信貸變動 270.78億美元，預期 280億美元，前值 249.76億美元。

【03：54】美國30年期國債收益率下跌12個基點，刷新即市低位至3.417厘。

【03：46】布蘭特原油期貨價格收報77.17美元，下跌2.18美元，跌幅2.75%。

【03：33】紐約1月原油期貨收跌2.24美元，跌幅3.01%，報72.01美元，連續四個交易日下跌

【03：18】惠譽：預計2023年北美和歐洲的金融科技公司的收入將繼續增長。然而與歷史趨勢相比，2023年美國科技行業環境料將惡化，因為企業客戶對支出變得謹慎。需求前景疲軟也會影響到美國科技行業的分銷商。

【03：13】俄羅斯別爾哥羅德州州長格拉德科夫通過社交媒體表示，部署在該州的防空系統攔截若干枚來襲導彈。事件導致別爾哥羅德州近衛軍區的輸電線路受損，目前相關部門正在搶修。事件未造成人員傷亡。

【02：56】紐約2月黃金期貨收漲0.9%，連續第二個交易日上漲，報1798美元。

【02：54】美、布兩油均跌3%，分別報72.11美元和77.31美元。

【02：41】現貨黃金漲幅擴大至1%，現報1788.59美元。

【02：08】蘋果（美：AAPL）：將於2023年初在全球範圍內推出Apple ID的安全密鑰。

【01：47】數字貨幣交易所Coinbase稱，預計2022年收入將較2021年下滑超過50%。

【01：43】德債價格連漲兩天，投資者對歐洲央行加息預期降溫

歐市尾盤，德國10年期國債收益率下跌1.8個基點，報1.782厘，盤中交投于1.836厘至1.740厘區間。兩年期德債收益率跌6.0個基點，報2.004厘，盤中交投於2.040厘至1.992厘區間。

【01：26】洲際交易所（ICE）曾在2022年稍早爆發倫鎳交易風波後，表示對倫敦金屬交易所（LME）感興趣，但其收購意向被拒絶。

【01：16】歐洲股市下跌，德國DAX30指數跌0.57%，英國富時100指數跌0.43%，法國CAC40指數跌0.41%，泛歐STOXX 600指數跌0.62%。

【01：08】歐盟委員會主席馮德萊恩宣布第九輪對俄制裁一攬子措施。歐盟尋求增加對三家俄羅斯銀行的制裁，以及切斷俄羅斯的無人機配件供應，並且將對俄羅斯另外200多名個人和實體進行制裁

【00：40】國際油價延續跌勢，紐約期油一度跌2.5%至72.42美元，觸及自2021年12月下旬以來的近一年新低。布蘭特期油一度跌2%至77.70美元，創2022年1月以來新低。

【23：56】俄羅斯總統普京在公民社會與人權委員會的會議上表示，核戰爭的風險正逐步上升，俄羅斯將核武器看作自衛的工具，是用來反擊的武器。他表示，俄羅斯將利用所有方式來保衛自己及盟友。

【23：50】據福布斯排行榜，特斯拉CEO馬斯克的世界首富地位，輸給了路易·威登集團的伯納德·阿爾諾及家族。

【23：39】美國證券交易委員會（SEC）主席Gensler表示，SEC正在針對眾多加密數字貨幣公司執法。加密數字貨幣「博彩」並不符合證券法律。

【23：38】道富銀行（美：STT）股價漲10%，公司計劃在第四季度額外回購最高5億美元的股票。

【22：30】道指跌51點，報33544點，納指跌0.4%，報10970點，標指跌7點，報3933點。

【19：07】道指期貨現跌12點，納指期貨跌0.2%，標指期貨跌5點。

【12：16】道指期貨升66點，報33699點，標指期貨升8點，報3953點，納指期貨升27點或0.2%，報11593點。

【11：55】【TSM】台積電美國廠房第二期工程將生產3納米製程技術 投資額增2.3倍至3120億元

【11：21】【facebook】Meta周二股價跌逾6% 面臨歐盟禁止基於個人資料發布廣告

【10：34】【Blackrock】貝萊德CFO：集團正凍結招聘 並削減不必要的開支

【08：37】【投行裁員】摩根士丹利據報裁員約2% 影響約1600名員工

【07：54】【AAPL】蘋果據報縮減無人駕駛計畫 延遲至2026年推Apple Car

===以下為12月6日（周二）美股===

市場擔憂聯儲局繼續進取加息，拖累美經濟陷衰退，美股延續跌勢，道指一度挫逾500點。今晨5時（即收市），道指跌350點，報33596點；標指跌57點，報3941點；納指跌225點或2%，報11014點。

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《華爾街日報》報道，由於調高工資壓力大，儲局考慮明年調高利率至5厘以上，以遏抑通脹，因此可能會在本次會議發布的季度經濟預測當中，提出略為進取的利率展望，暗示繼續每次會議加息至少0.25厘，直至看到就業市場有明顯冷卻跡象。

摩根大通行政總裁戴蒙表示，如果美國通脹率繼續頑固地處於高位，美國經濟很可能將在2023年陷入衰退，因為物價的大幅上漲屆時將會耗盡美國消費者的支出潛力。

俄烏戰事最近進展，俄羅斯空軍機場再度遭受無人機攻擊，是2日內第3座機場遇襲。接壤烏克蘭的庫爾斯克州州長史塔洛沃伊表示，當地一座機場遭無人機攻擊，儲油槽起火燃燒。俄方昨天已指控烏克蘭大膽深入俄境，對兩座軍用機場發動無人機攻擊。

美國10月貿易逆差擴大至782億美元，但較預期800億美元為少，但遠高於9月733億美元。

即市走勢︰

【01：31】EIA短期能源展望公布後，美、布兩油延續跌勢，均跌4%，現報74.29美元/桶和79.59美元/桶。

【01：12】布蘭特原油期貨跌穿80美元心理關口，為1月6日以來首次，跌約3.2%，美國能源信息署（EIA）下調2022年和23年布油價格預期分別至101.48美元和92.36美元，之前分別為102.13美元和95.33美元。

【00：59】波音（美：BA.N）跌2.8%，此前空中巴士警告稱2022年共計交付約700架飛機的目標無法實現。

【00：48】歐洲股市收跌，德國DAX30指數跌0.72%，英國富時100指數跌0.61%，法國CAC40指數跌0.14%，泛歐STOXX 600指數跌0.58%。

【00：48】空中巴士：不再維持2022年商用飛機的交付目標，確認財務指引。11月共交付68架飛機。

【00：37】熱門中概股漲幅擴大，知乎（美：ZH）、愛奇藝（美：IQ）、嗶哩嗶哩（美：BILI）漲約10%，霧芯科技（美：RLX）、小鵬汽車（美：XPEV）漲超7%，理想汽車（美：LI）漲超6%。

【23：27】美股疫苗股跌幅擴大，諾瓦瓦克斯醫藥（美：NVAX）跌近9%，BioNTech SE（美：BNTX）跌近4%，Moderna（美：MRNA）跌近3%。

【23：16】摩根大通CEO戴蒙將加密代幣比作「寵物石」，維持他一貫以來對此類數字資產懷疑態度。戴蒙在談到FTX倒閉引發的連鎖反應時，他質問，為甚麼我們允許這些事情發生？戴蒙去年9月告訴國會議員，加密貨幣是「去中心化的龐氏騙局」。不過，他在年度致股東信中寫道，「去中心化的金融和區塊鏈是真正的新技術」，並繼續宣揚摩通在這方面做出的努力。

【22：54】美股新能源車股走低，法拉第未來（美：FFIE）跌超6%，Lucid Group（美：LCID）跌5%，特斯拉（美：TSLA）跌約3%。

【22：21】據市場消息：俄羅斯考慮石油銷售的最低限價，以回應七國集團的油價限制。

【12：18】道指期貨升55點，報34041點，標指期貨升5點，報4009點，納指期貨升13點或0.1%，報11819點。

【12：18】【澳洲加息】澳洲儲備銀行加息0.25厘 行長：未來一段時間繼續加息

【11：09】【TSLA】彭博：多個跡象顯示Tesla上海廠房供過於求、據報削產量兩成 發言人：假新聞

【10：53】【2023全球經濟】惠譽下調明年全球經濟增長預測至1.4% 各國央行料2024年才減息

【10：18】【美國加息】全球最大對沖基金橋水：寬鬆貨幣時代已結束、美息料維持高企一段時間 投資市場將進入新模式

【08：51】【芯片大戰】長江存儲等據報暫不會立即轉入美方黑名單 因北京著力處理箇中關鍵問題

【08：17】【AAPL】蘋果據報考慮將部分iPad生產由中國轉至印度

===以下為12月5日（周一）美股===

地緣危機升溫，加上美國服務業數據佳，市場憂慮儲局可大手加息，拖累股市下跌，不過，油價及金價下跌，反映市場對地緣危機保持警戒，而數據公布後，美股隨即異動，美滙指數及美債息抽升，反映加息憂慮，道指曾跌583點，Tesla大跌6.4%，因外電報道Tesla上海工廠減產，上海證券報引述消息指是不實信息。

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俄羅斯兩個空軍基地周一發生爆炸，俄羅斯塔斯社（TASS）引述俄緊急服務部門稱，烏克蘭利用無人機襲擊俄境內軍用機場。

截至本港今晨5時（即收市），道指報33947點，跌482點或1.4%；標普500指數報3998點，下降72點或1.79%；納指報11239點，跌221點或1.93%。美國10年期債息報3.576厘，升0.087厘；美滙指數報105.28，升0.7%。

俄烏戰事持續，俄向烏克蘭發動新一輪空襲，俄軍導彈落入東南部扎波羅熱州幾棟建築物，摧毀數棟房屋，造成2死3傷，導致大規模停電。烏克蘭總統澤連斯基表示，防空系統擊落大部分俄國導彈，能源工人正努力修復供電系統。烏克蘭空軍表示，俄軍發射70枚導彈，烏克蘭成功擊落60多枚。

俄國防部表示，烏克蘭利用前蘇聯製的噴氣式無人機，襲擊梁贊州（Ryazan）及薩拉托夫州（Saratov）兩個軍用機場。塔斯社稱，其中一次爆炸發生在俄羅斯西部，造成3人喪生、5人受傷。

俄軍表示，烏克蘭發動襲擊，要令俄羅斯遠程飛機癱瘓，據報俄羅斯飛機在防空系統的幫助下，擊落低飛的烏克蘭無人機。由於無人機墜落並爆炸，俄軍兩架飛機有輕微損毀。

美11月服務業PMI終值46.2，稍勝預期46.1；11月ISM服務業指數為56.5，遠勝預期53.5；10月耐用品訂單終值按年升1.1%，亦高過預期的1%。

歐盟經濟事務專員Paolo Gentiloni表示，歐盟通脹即將見頂。歐盟的經濟產值在冬季將萎縮，春季開始應該會以非常低迷的速度回升。Gentiloni周一在布魯塞爾舉行歐元區財長會議前表示，「我們估計通脹即將見頂，最近的數據似乎證實這項評估，但明年通脹的下降將非常非常緩慢」。

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焦點新聞︰

【外圍一周前瞻】聚焦PPI+密大市場氣氛數據 市場觀望月中議息會議（附表）

即市走勢︰

【01：17】紐約原油跌幅擴大至2%，報78.54美元/桶。布蘭特原油跌1.5%，報84.25美元。

【01：12】現貨黃金向下觸及1770美元，跌1.54%。

【00：47】歐洲主要股指多數下跌，德國DAX30指數跌0.56%，英國富時100指數漲0.15%，法國CAC40指數跌0.67%，泛歐STOXX 600指數跌0.41%。

【00：44】彭博社消息，巴黎聖戈班（Saint-Gobain）據稱接近達成一份協議，有望按10億美元出售英國零售部門給CVC。

【00：31】商品貨幣澳元兌美元跌幅擴大至1.0%，刷新11月30日以來即市低位至0.6725

【00：19】紐約原油日內跌幅擴大至1%，現報79.40美元；布倫特原油跌0.77%。

【23：26】美國10年期國債收益率漲穿3.6厘，上漲將近12個基點。

【23：10】美股新能源車板塊走低，特斯拉（美：TSLA）跌超5%，Nikola（美：NKLA）跌約5%，蔚來汽車（美：NIO）、Rivian（美：RIVN）跌超3%。小鵬汽車（美：XPEV）轉跌近1%，盤初曾漲超12%。

【22：20】道指期貨跌226點，納指期貨跌80點或0.7%。

【19：40】【國際油價】油價微漲 G7對俄油價格上限生效、內地放寬防疫限制、OPEC+維持產量目標

【19：10】道指期貨跌124點，納指期貨跌0.2%

【12：00】道指期貨跌18點，報34441點，標指期貨跌3點，報4071點，納指期貨跌14點或0.1%，報11995點。

【08：57】【Twitter】馬斯克︰蘋果已恢復在Twitter上投放廣告

【07：30】美國勞動力市場仍然保持強勁，道指上周五曾最多跌355點，納指一度跌185點或1.6%。縱使12月大幅加息預期持續放緩，但憧憬終端利率仍有機會進一步上升，美滙指數一度反彈逾0.4%，升穿105關。道指上周五升34點，收報34429點；標指跌0.1%，收報4071點；納指跌0.2%，收報11461點。

即睇美股收市︰

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責任編輯︰梁浩碩