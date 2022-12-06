  • 16°C
香港時間 : 20221206日 (週二) 02:47
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美股市況】道指跌425點 納指跌1.8% 美10年期債息升上3.58厘　（不斷更新）

股市 02:05 2022/12/06

分享：

分享：

美股動態不斷更新

聯儲局下周議息，本周未有太多重要數據公布，市況轉趨淡靜。美股周一開市回軟，其後由於公布11月ISM服務業指數強勁，令投資者擔心聯儲局仍會逐步加息，三大指數均向下，道指最多曾跌434點或1.2%，納指曾跌183點或1.6%。

本港時間今晨2時3分，道指跌425點或1.24%，報34004點；納指跌206點或1.8%，報11254點；標指跌61點或1.51%，報4010點。

美國11月服務業PMI終值46.2，稍勝預期46.1；11月ISM服務業指數為56.5，遠勝預期53.5；10月耐用品訂單終值按年升1.1%，亦高過預期的1%。

美滙指數回升0.6%，暫報105.16。美國10年期國債息率由3.5厘關回升，報3.5828厘，升逾9點子。

中概股繼續有炒作，小鵬汽車（美：XPEV）開市升超過9%，午市轉跌逾3%。蔚來（美：NIO）回吐逾1%，百度（美：BIDU）升幅擴大至5%。

歐盟經濟事務專員Paolo Gentiloni表示，歐盟通脹即將見頂。歐盟的經濟產值在冬季將萎縮，春季開始應該會以非常低迷的速度回升。Gentiloni周一在布魯塞爾舉行歐元區財長會議前表示，「我們估計通脹即將見頂，最近的數據似乎證實這項評估，但明年通脹的下降將非常非常緩慢」。

港股市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

    點擊圖片放大

焦點新聞︰

【外圍一周前瞻】聚焦PPI+密大市場氣氛數據　市場觀望月中議息會議（附表）

即市走勢︰

【01：17】紐約原油跌幅擴大至2%，報78.54美元/桶。布蘭特原油跌1.5%，報84.25美元。

【01：12】現貨黃金向下觸及1770美元，跌1.54%。

【00：47】歐洲主要股指多數下跌，德國DAX30指數跌0.56%，英國富時100指數漲0.15%，法國CAC40指數跌0.67%，泛歐STOXX 600指數跌0.41%。

【00：44】彭博社消息，巴黎聖戈班（Saint-Gobain）據稱接近達成一份協議，有望按10億美元出售英國零售部門給CVC。

【00：31】商品貨幣澳元兌美元跌幅擴大至1.0%，刷新11月30日以來即市低位至0.6725

【00：19】紐約原油日內跌幅擴大至1%，現報79.40美元；布倫特原油跌0.77%。

【23：26】美國10年期國債收益率漲穿3.6厘，上漲將近12個基點。

【23：10】美股新能源車板塊走低，特斯拉(美：TSLA)跌超5%，Nikola(美：NKLA)跌約5%，蔚來汽車(美：NIO)、Rivian(美：RIVN)跌超3%。小鵬汽車(美：XPEV)轉跌近1%，盤初曾漲超12%。

【22：20】道指期貨跌226點，納指期貨跌80點或0.7%。

【19：40】【國際油價】油價微漲　G7對俄油價格上限生效、內地放寬防疫限制、OPEC+維持產量目標

【19：10】道指期貨跌124點，納指期貨跌0.2%

【12：00】道指期貨跌18點，報34441點，標指期貨跌3點，報4071點，納指期貨跌14點或0.1%，報11995點。

【08：57】【Twitter】馬斯克︰蘋果已恢復在Twitter上投放廣告

【07：30】美國勞動力市場仍然保持強勁，道指上周五曾最多跌355點，納指一度跌185點或1.6%。縱使12月大幅加息預期持續放緩，但憧憬終端利率仍有機會進一步上升，美滙指數一度反彈逾0.4%，升穿105關。道指上周五升34點，收報34429點；標指跌0.1%，收報4071點；納指跌0.2%，收報11461點。

即睇美股收市︰

    點擊圖片放大
    +7
    +6

美股上周動態，詳情請看︰【美股收市】俄油價被限60美元　道指跌355點後收市升34點（不斷更新）

【開市追揸沽】內房獲離岸貸款可續追？ 比亞迪交付大躍升怎部署

責任編輯︰梁浩碩

港股 期貨 美股 標準普爾500指數 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數

下一篇文章

【美國經濟數據】美國11月ISM服務指數遠勝預期　工廠及耐用品訂單升幅均高過預期
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【跨行存款】滙豐及恒生推跨行自助現金存款服務　客戶可透過兩家銀行自動櫃員機存入現金
【跨行存款】滙豐及恒生推跨行自助現金存款服務　客戶可透過兩家銀行自動櫃員機存入現金
【陸金所香港】陸香港明年1月退出零售業務　將停開戶、充值、認購等服務（第二版加入陸金所回應）
【陸金所香港】陸香港明年1月退出零售業務　將停開戶、充值、認購等服務（第二版加入陸金所回應）
【中國開關】路透：內地最快周三公布10項放寬防疫新措施　將疫情分類級別降至乙類管理
【中國開關】路透：內地最快周三公布10項放寬防疫新措施　將疫情分類級別降至乙類管理
【新冠疫情】滬深兩市周一起公共場所不主動查核酸證明　一文看清各地防疫要求
【新冠疫情】滬深兩市周一起公共場所不主動查核酸證明　一文看清各地防疫要求
【Morning精點】麥明詩盛勁為甜蜜遊日斷正　將軍澳新都城兩星期減價過百萬、重回2016年價
【Morning精點】麥明詩盛勁為甜蜜遊日斷正　將軍澳新都城兩星期減價過百萬、重回2016年價
【港股夜期+ADR】恒指夜期跌190點　滙豐ADR升超過1%（不斷更新）
【港股夜期+ADR】恒指夜期跌190點　滙豐ADR升超過1%（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款