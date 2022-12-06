【美股市況】道指跌425點 納指跌1.8% 美10年期債息升上3.58厘　（不斷更新）

▲ 美股動態不斷更新

聯儲局下周議息，本周未有太多重要數據公布，市況轉趨淡靜。美股周一開市回軟，其後由於公布11月ISM服務業指數強勁，令投資者擔心聯儲局仍會逐步加息，三大指數均向下，道指最多曾跌434點或1.2%，納指曾跌183點或1.6%。

本港時間今晨2時3分，道指跌425點或1.24%，報34004點；納指跌206點或1.8%，報11254點；標指跌61點或1.51%，報4010點。

美國11月服務業PMI終值46.2，稍勝預期46.1；11月ISM服務業指數為56.5，遠勝預期53.5；10月耐用品訂單終值按年升1.1%，亦高過預期的1%。

美滙指數回升0.6%，暫報105.16。美國10年期國債息率由3.5厘關回升，報3.5828厘，升逾9點子。

中概股繼續有炒作，小鵬汽車（美：XPEV）開市升超過9%，午市轉跌逾3%。蔚來（美：NIO）回吐逾1%，百度（美：BIDU）升幅擴大至5%。

歐盟經濟事務專員Paolo Gentiloni表示，歐盟通脹即將見頂。歐盟的經濟產值在冬季將萎縮，春季開始應該會以非常低迷的速度回升。Gentiloni周一在布魯塞爾舉行歐元區財長會議前表示，「我們估計通脹即將見頂，最近的數據似乎證實這項評估，但明年通脹的下降將非常非常緩慢」。

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焦點新聞︰

【外圍一周前瞻】聚焦PPI+密大市場氣氛數據 市場觀望月中議息會議（附表）

即市走勢︰

【01：17】紐約原油跌幅擴大至2%，報78.54美元/桶。布蘭特原油跌1.5%，報84.25美元。

【01：12】現貨黃金向下觸及1770美元，跌1.54%。

【00：47】歐洲主要股指多數下跌，德國DAX30指數跌0.56%，英國富時100指數漲0.15%，法國CAC40指數跌0.67%，泛歐STOXX 600指數跌0.41%。

【00：44】彭博社消息，巴黎聖戈班（Saint-Gobain）據稱接近達成一份協議，有望按10億美元出售英國零售部門給CVC。

【00：31】商品貨幣澳元兌美元跌幅擴大至1.0%，刷新11月30日以來即市低位至0.6725

【00：19】紐約原油日內跌幅擴大至1%，現報79.40美元；布倫特原油跌0.77%。

【23：26】美國10年期國債收益率漲穿3.6厘，上漲將近12個基點。

【23：10】美股新能源車板塊走低，特斯拉(美：TSLA)跌超5%，Nikola(美：NKLA)跌約5%，蔚來汽車(美：NIO)、Rivian(美：RIVN)跌超3%。小鵬汽車(美：XPEV)轉跌近1%，盤初曾漲超12%。

【22：20】道指期貨跌226點，納指期貨跌80點或0.7%。

【19：40】【國際油價】油價微漲 G7對俄油價格上限生效、內地放寬防疫限制、OPEC+維持產量目標

【19：10】道指期貨跌124點，納指期貨跌0.2%

【12：00】道指期貨跌18點，報34441點，標指期貨跌3點，報4071點，納指期貨跌14點或0.1%，報11995點。

【08：57】【Twitter】馬斯克︰蘋果已恢復在Twitter上投放廣告

【07：30】美國勞動力市場仍然保持強勁，道指上周五曾最多跌355點，納指一度跌185點或1.6%。縱使12月大幅加息預期持續放緩，但憧憬終端利率仍有機會進一步上升，美滙指數一度反彈逾0.4%，升穿105關。道指上周五升34點，收報34429點；標指跌0.1%，收報4071點；納指跌0.2%，收報11461點。

即睇美股收市︰

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責任編輯︰梁浩碩