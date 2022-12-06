【美股市況】美滙穩守105關　道指跌73點　納指跌1.1%（不斷更新）

▲ 美股動態不斷更新

美股周二開市橫行偏軟，其中道指開市跌15點，納指微跌12點或0.1%。美國10月貿易逆差擴大至782億美元，但較預期800億美元為少，但遠高於9月733億美元。

另外，英國11月建築業PMI為50.4，低過預期52及前值53.2，德國10月工廠訂單按月升0.8%，遠高於預期0.1%，好過前值負4%。

外滙市場未見太大波動，美滙指數微跌0.1%，暫報105.15。美國10年期債息昨日一度迫近3.6厘關，今日輕微回落，暫報3.57厘。

即市走勢︰

【12：18】道指期貨升55點，報34041點，標指期貨升5點，報4009點，納指期貨升13點或0.1%，報11819點。

【12：18】【澳洲加息】澳洲儲備銀行加息0.25厘 行長：未來一段時間繼續加息

【11：09】【TSLA】彭博：多個跡象顯示Tesla上海廠房供過於求、據報削產量兩成 發言人：假新聞

【10：53】【2023全球經濟】惠譽下調明年全球經濟增長預測至1.4% 各國央行料2024年才減息

【10：18】【美國加息】全球最大對沖基金橋水：寬鬆貨幣時代已結束、美息料維持高企一段時間 投資市場將進入新模式

【08：51】【芯片大戰】長江存儲等據報暫不會立即轉入美方黑名單 因北京著力處理箇中關鍵問題

【08：17】【AAPL】蘋果據報考慮將部分iPad生產由中國轉至印度

===以下為12月6日（周一）美股===

地緣危機升溫，加上美國服務業數據佳，市場憂慮儲局可大手加息，拖累股市下跌，不過，油價及金價下跌，反映市場對地緣危機保持警戒，而數據公布後，美股隨即異動，美滙指數及美債息抽升，反映加息憂慮，道指曾跌583點，Tesla大跌6.4%，因外電報道Tesla上海工廠減產，上海證券報引述消息指是不實信息。

即睇美股收市：

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俄羅斯兩個空軍基地周一發生爆炸，俄羅斯塔斯社（TASS）引述俄緊急服務部門稱，烏克蘭利用無人機襲擊俄境內軍用機場。

截至本港今晨5時（即收市），道指報33947點，跌482點或1.4%；標普500指數報3998點，下降72點或1.79%；納指報11239點，跌221點或1.93%。美國10年期債息報3.576厘，升0.087厘；美滙指數報105.28，升0.7%。

俄烏戰事持續，俄向烏克蘭發動新一輪空襲，俄軍導彈落入東南部扎波羅熱州幾棟建築物，摧毀數棟房屋，造成2死3傷，導致大規模停電。烏克蘭總統澤連斯基表示，防空系統擊落大部分俄國導彈，能源工人正努力修復供電系統。烏克蘭空軍表示，俄軍發射70枚導彈，烏克蘭成功擊落60多枚。

俄國防部表示，烏克蘭利用前蘇聯製的噴氣式無人機，襲擊梁贊州（Ryazan）及薩拉托夫州（Saratov）兩個軍用機場。塔斯社稱，其中一次爆炸發生在俄羅斯西部，造成3人喪生、5人受傷。

俄軍表示，烏克蘭發動襲擊，要令俄羅斯遠程飛機癱瘓，據報俄羅斯飛機在防空系統的幫助下，擊落低飛的烏克蘭無人機。由於無人機墜落並爆炸，俄軍兩架飛機有輕微損毀。

美11月服務業PMI終值46.2，稍勝預期46.1；11月ISM服務業指數為56.5，遠勝預期53.5；10月耐用品訂單終值按年升1.1%，亦高過預期的1%。

歐盟經濟事務專員Paolo Gentiloni表示，歐盟通脹即將見頂。歐盟的經濟產值在冬季將萎縮，春季開始應該會以非常低迷的速度回升。Gentiloni周一在布魯塞爾舉行歐元區財長會議前表示，「我們估計通脹即將見頂，最近的數據似乎證實這項評估，但明年通脹的下降將非常非常緩慢」。

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焦點新聞︰

【外圍一周前瞻】聚焦PPI+密大市場氣氛數據 市場觀望月中議息會議（附表）

即市走勢︰

【01：17】紐約原油跌幅擴大至2%，報78.54美元/桶。布蘭特原油跌1.5%，報84.25美元。

【01：12】現貨黃金向下觸及1770美元，跌1.54%。

【00：47】歐洲主要股指多數下跌，德國DAX30指數跌0.56%，英國富時100指數漲0.15%，法國CAC40指數跌0.67%，泛歐STOXX 600指數跌0.41%。

【00：44】彭博社消息，巴黎聖戈班（Saint-Gobain）據稱接近達成一份協議，有望按10億美元出售英國零售部門給CVC。

【00：31】商品貨幣澳元兌美元跌幅擴大至1.0%，刷新11月30日以來即市低位至0.6725

【00：19】紐約原油日內跌幅擴大至1%，現報79.40美元；布倫特原油跌0.77%。

【23：26】美國10年期國債收益率漲穿3.6厘，上漲將近12個基點。

【23：10】美股新能源車板塊走低，特斯拉（美：TSLA）跌超5%，Nikola（美：NKLA）跌約5%，蔚來汽車（美：NIO）、Rivian（美：RIVN）跌超3%。小鵬汽車（美：XPEV）轉跌近1%，盤初曾漲超12%。

【22：20】道指期貨跌226點，納指期貨跌80點或0.7%。

【19：40】【國際油價】油價微漲 G7對俄油價格上限生效、內地放寬防疫限制、OPEC+維持產量目標

【19：10】道指期貨跌124點，納指期貨跌0.2%

【12：00】道指期貨跌18點，報34441點，標指期貨跌3點，報4071點，納指期貨跌14點或0.1%，報11995點。

【08：57】【Twitter】馬斯克︰蘋果已恢復在Twitter上投放廣告

【07：30】美國勞動力市場仍然保持強勁，道指上周五曾最多跌355點，納指一度跌185點或1.6%。縱使12月大幅加息預期持續放緩，但憧憬終端利率仍有機會進一步上升，美滙指數一度反彈逾0.4%，升穿105關。道指上周五升34點，收報34429點；標指跌0.1%，收報4071點；納指跌0.2%，收報11461點。

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【開市追揸沽】內房獲離岸貸款可續追？ 比亞迪交付大躍升怎部署

責任編輯︰梁浩碩