【美股市況】美債息回升　美滙再破105關　道指跌355點　納指跌1.1%（不斷更新）

▲ 美股動態不斷更新

聯儲局下周議息，本周未有太多重要數據公布，市況轉趨淡靜。美股周一開市回軟，其中道指跌355點，納指跌129點或1.1%。美國今日將會公布

美國11月服務業PMI終值46.2，稍勝預期46.1；11月ISM服務業指數為56.5，遠勝預期53.5；10月耐用品訂單終值按年升1.1%，亦高過預期的1%。

美滙指數反彈，升0.5%，暫報105.06。美國10年期國債息率由3.5厘關回升，暫報3.56厘。

中概股繼續有炒作，小鵬汽車（美：XPEV）開市升超過9%，暫報12.54美元。蔚來（美：NIO）及百度（美：BIDU）亦升超過3%。

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焦點新聞︰

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即市走勢︰

【22：20】道指期貨跌226點，納指期貨跌80點或0.7%。

【19：40】【國際油價】油價微漲 G7對俄油價格上限生效、內地放寬防疫限制、OPEC+維持產量目標

【19：10】道指期貨跌124點，納指期貨跌0.2%

【12：00】道指期貨跌18點，報34441點，標指期貨跌3點，報4071點，納指期貨跌14點或0.1%，報11995點。

【08：57】【Twitter】馬斯克︰蘋果已恢復在Twitter上投放廣告

【07：30】美國勞動力市場仍然保持強勁，道指上周五曾最多跌355點，納指一度跌185點或1.6%。縱使12月大幅加息預期持續放緩，但憧憬終端利率仍有機會進一步上升，美滙指數一度反彈逾0.4%，升穿105關。道指上周五升34點，收報34429點；標指跌0.1%，收報4071點；納指跌0.2%，收報11461點。

即睇美股收市︰

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責任編輯︰梁浩碩