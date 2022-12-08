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【美股市況】就業數據符預期　美滙跌穿105關　道指升幅擴大至295點　納指升1.3%（不斷更新）

股市 23:29 2022/12/08

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美股動態不斷更新

美國最新公布的就業數據符合市場預期，美股周四於開市後穩步上揚，道指升幅擴大至295點，納指升141點或1.3%。市場繼續觀望下周議息，美滙指數在經濟數據公布後跌穿105關，現微跌0.3%，暫報104.89。

美國10年期國債息率反彈2%，暫報3.47厘，但仍處於近期低位。

DWS預計聯儲局下周將加息0.5厘，但不應被視為轉向更為溫和的政策立場。該行指通脹水平仍然過高，勞動力市場過於強勁，供求關係過於失衡，美聯儲無法放鬆警惕。當局的最新預測可能將反映出經濟放緩，但也顯示聯儲局明年接受低經濟增速和高利率水平的意願。

該行預期聯儲局的點陣圖可能會顯示利率峰值略高於5%，而明年的經濟增長可能會被下調至0.5%以下。

港股市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

即市走勢︰

【23：25】道指升幅擴大至295點，納指升141點或1.3%。

【22：30】道指開市升115點，納指升50點或0.5%

【18：35】道指期貨升8點，納指期貨升0.3%

【12：16】道指期貨跌13點，報33612點，標指期貨跌3點，報3933點，納指期貨跌15點或0.1%，報11494點。

【11：44】【TSLA】內媒︰馬斯克擬任命中國籍朱曉彤為Tesla全球CEO

【08：24】【美國經濟】花旗美銀料美國明年下半年可能陷入經濟衰退

【07：53】【芯片大戰】荷蘭據報計劃向中國出口芯片製造設備施加新管制措施

【ET財智Talk】美股「新不如舊」將轉向？ 利達黃耀宗分析澳股及美股2023年選股策略！

===以下為12月7日（周三）美股===

投資者繼續關注聯儲局加息步伐，以及美國經濟情況，美股反覆。截至今晨5時（即收市），道指升1點，報33597點；標指跌7點，報3933點；納指跌56點或0.51%，報10958 點。美國10年債息由即市高位3.55厘進一步回落，報3.417 厘，美滙指數報105.15，跌0.4%。

即睇美股收市：

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美國第三季非農業生產力向上修訂至增長0.8%，預期為升0.6%，前值為漲0.3%。勞動力成本增長2.4%，其中時薪增長3.2%。美國飛利凱睿證券高級經濟顧問表示，勞動力成本目前增長速度太快，說明通脹率仍居高不下，與聯儲局通脹目標不一，預計聯儲局將在一段時間內繼續加息。

美滙偏軟，即市曾低見104.87，摩根大通分析師表示，根據增長模型，美元將進一步走軟。日圓升0.4%，英鎊亦升0.65%。

油價受壓，紐約期油收跌3%，連續四日累計下跌逾一成。

加拿大央行一如市場預期加息0.5厘，政策利率增至4.25厘，惟央行未有再用政策利率需進一步提高的措辭，僅指出將考慮政策利率是否需要進一步上調。與此前議息會議的鷹派路線截然不同。分析認為，措辭表明央行官員正在斟酌繼續加息的必要性，意味著加息周期正在接近尾聲。

內地傳媒報道，美國電動車巨頭特斯拉創辧人馬斯克，決定任命朱曉彤為特斯拉全球首席執行官。

朱曉彤於 2014年加入特斯拉，主要處理超級充電站專案。在擔任中國區總裁期間，朱曉彤主導一系列特斯拉產品中國本土化事項，包括體驗中心開業及上海特斯拉超級工廠的建設等。

美國抵押貸款銀行協會（MBA）公布，美國上周抵押貸款申請指數跌1.9%，前一周下降0.8%。30年期固定抵押貸款利率為6.41厘，前一周為6.49厘。

歐元區第3季國內生產總值（GDP）修訂為按年增長2.3%，高於初值及市場估計。GDP按季向上修訂為增長0.3%，亦高於預期。

港股市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

即市走勢︰

【05：06】遊戲驛站（美：GME）三季度調整後每股虧損0.31美元，分析師預期虧損0.29美元。三季度淨銷售11.9億美元，分析師預期13.9億美元。遊戲驛站美股盤後下跌1.08%。

【05：01】納指初步收跌0.5%。科技股特斯拉（美：TSLA）跌逾3%，蘋果（美：AAPL）跌約1.3%。

【04：35】投行伯恩斯坦：予特斯拉（美：TSLA）跑輸大市評級，目標價為150美元。

【04：35】墨西哥經濟部副部長：與美國的第三輪能源磋商將在12月底到明年1月初舉行。

【04：03】2年及10年期美債收益率曲綫倒掛程度達到85個基點

【04：01】美國10月消費信貸變動 270.78億美元，預期 280億美元，前值 249.76億美元。

【03：54】美國30年期國債收益率下跌12個基點，刷新即市低位至3.417厘。

【03：46】布蘭特原油期貨價格收報77.17美元，下跌2.18美元，跌幅2.75%。

【03：33】紐約1月原油期貨收跌2.24美元，跌幅3.01%，報72.01美元，連續四個交易日下跌

【03：18】惠譽：預計2023年北美和歐洲的金融科技公司的收入將繼續增長。然而與歷史趨勢相比，2023年美國科技行業環境料將惡化，因為企業客戶對支出變得謹慎。需求前景疲軟也會影響到美國科技行業的分銷商。

【03：13】俄羅斯別爾哥羅德州州長格拉德科夫通過社交媒體表示，部署在該州的防空系統攔截若干枚來襲導彈。事件導致別爾哥羅德州近衛軍區的輸電線路受損，目前相關部門正在搶修。事件未造成人員傷亡。

【02：56】紐約2月黃金期貨收漲0.9%，連續第二個交易日上漲，報1798美元。

【02：54】美、布兩油均跌3%，分別報72.11美元和77.31美元。

【02：41】現貨黃金漲幅擴大至1%，現報1788.59美元。

【02：08】蘋果（美：AAPL）：將於2023年初在全球範圍內推出Apple ID的安全密鑰。

【01：47】數字貨幣交易所Coinbase稱，預計2022年收入將較2021年下滑超過50%。

【01：43】德債價格連漲兩天，投資者對歐洲央行加息預期降溫
歐市尾盤，德國10年期國債收益率下跌1.8個基點，報1.782厘，盤中交投于1.836厘至1.740厘區間。兩年期德債收益率跌6.0個基點，報2.004厘，盤中交投於2.040厘至1.992厘區間。

【01：26】洲際交易所（ICE）曾在2022年稍早爆發倫鎳交易風波後，表示對倫敦金屬交易所（LME）感興趣，但其收購意向被拒絶。

【01：16】歐洲股市下跌，德國DAX30指數跌0.57%，英國富時100指數跌0.43%，法國CAC40指數跌0.41%，泛歐STOXX 600指數跌0.62%。

【01：08】歐盟委員會主席馮德萊恩宣布第九輪對俄制裁一攬子措施。歐盟尋求增加對三家俄羅斯銀行的制裁，以及切斷俄羅斯的無人機配件供應，並且將對俄羅斯另外200多名個人和實體進行制裁

【00：40】國際油價延續跌勢，紐約期油一度跌2.5%至72.42美元，觸及自2021年12月下旬以來的近一年新低。布蘭特期油一度跌2%至77.70美元，創2022年1月以來新低。

【23：56】俄羅斯總統普京在公民社會與人權委員會的會議上表示，核戰爭的風險正逐步上升，俄羅斯將核武器看作自衛的工具，是用來反擊的武器。他表示，俄羅斯將利用所有方式來保衛自己及盟友。

【23：50】據福布斯排行榜，特斯拉CEO馬斯克的世界首富地位，輸給了路易·威登集團的伯納德·阿爾諾及家族。

【23：39】美國證券交易委員會（SEC）主席Gensler表示，SEC正在針對眾多加密數字貨幣公司執法。加密數字貨幣「博彩」並不符合證券法律。

【23：38】道富銀行（美：STT）股價漲10%，公司計劃在第四季度額外回購最高5億美元的股票。

【22：30】道指跌51點，報33544點，納指跌0.4%，報10970點，標指跌7點，報3933點。

【19：07】道指期貨現跌12點，納指期貨跌0.2%，標指期貨跌5點。

【12：16】道指期貨升66點，報33699點，標指期貨升8點，報3953點，納指期貨升27點或0.2%，報11593點。

【11：55】【TSM】台積電美國廠房第二期工程將生產3納米製程技術　投資額增2.3倍至3120億元

【11：21】【facebook】Meta周二股價跌逾6%　面臨歐盟禁止基於個人資料發布廣告

【10：34】【Blackrock】貝萊德CFO：集團正凍結招聘　並削減不必要的開支

【08：37】【投行裁員】摩根士丹利據報裁員約2%　影響約1600名員工

【07：54】【AAPL】蘋果據報縮減無人駕駛計畫　延遲至2026年推Apple Car

 

===以下為12月6日（周二）美股===

市場擔憂聯儲局繼續進取加息，拖累美經濟陷衰退，美股延續跌勢，道指一度挫逾500點。今晨5時（即收市），道指跌350點，報33596點；標指跌57點，報3941點；納指跌225點或2%，報11014點。

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《華爾街日報》報道，由於調高工資壓力大，儲局考慮明年調高利率至5厘以上，以遏抑通脹，因此可能會在本次會議發布的季度經濟預測當中，提出略為進取的利率展望，暗示繼續每次會議加息至少0.25厘，直至看到就業市場有明顯冷卻跡象。

摩根大通行政總裁戴蒙表示，如果美國通脹率繼續頑固地處於高位，美國經濟很可能將在2023年陷入衰退，因為物價的大幅上漲屆時將會耗盡美國消費者的支出潛力。

俄烏戰事最近進展，俄羅斯空軍機場再度遭受無人機攻擊，是2日內第3座機場遇襲。接壤烏克蘭的庫爾斯克州州長史塔洛沃伊表示，當地一座機場遭無人機攻擊，儲油槽起火燃燒。俄方昨天已指控烏克蘭大膽深入俄境，對兩座軍用機場發動無人機攻擊。

美國10月貿易逆差擴大至782億美元，但較預期800億美元為少，但遠高於9月733億美元。

港股市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

即市走勢︰

【01：31】EIA短期能源展望公布後，美、布兩油延續跌勢，均跌4%，現報74.29美元/桶和79.59美元/桶。

【01：12】布蘭特原油期貨跌穿80美元心理關口，為1月6日以來首次，跌約3.2%，美國能源信息署（EIA）下調2022年和23年布油價格預期分別至101.48美元和92.36美元，之前分別為102.13美元和95.33美元。

【00：59】波音（美：BA.N）跌2.8%，此前空中巴士警告稱2022年共計交付約700架飛機的目標無法實現。

【00：48】歐洲股市收跌，德國DAX30指數跌0.72%，英國富時100指數跌0.61%，法國CAC40指數跌0.14%，泛歐STOXX 600指數跌0.58%。

【00：48】空中巴士：不再維持2022年商用飛機的交付目標，確認財務指引。11月共交付68架飛機。

【00：37】熱門中概股漲幅擴大，知乎（美：ZH）、愛奇藝（美：IQ）、嗶哩嗶哩（美：BILI）漲約10%，霧芯科技（美：RLX）、小鵬汽車（美：XPEV）漲超7%，理想汽車（美：LI）漲超6%。

【23：27】美股疫苗股跌幅擴大，諾瓦瓦克斯醫藥（美：NVAX）跌近9%，BioNTech SE（美：BNTX）跌近4%，Moderna（美：MRNA）跌近3%。

【23：16】摩根大通CEO戴蒙將加密代幣比作「寵物石」，維持他一貫以來對此類數字資產懷疑態度。戴蒙在談到FTX倒閉引發的連鎖反應時，他質問，為甚麼我們允許這些事情發生？戴蒙去年9月告訴國會議員，加密貨幣是「去中心化的龐氏騙局」。不過，他在年度致股東信中寫道，「去中心化的金融和區塊鏈是真正的新技術」，並繼續宣揚摩通在這方面做出的努力。

【22：54】美股新能源車股走低，法拉第未來（美：FFIE）跌超6%，Lucid Group（美：LCID）跌5%，特斯拉（美：TSLA）跌約3%。

【22：21】據市場消息：俄羅斯考慮石油銷售的最低限價，以回應七國集團的油價限制。

【12：18】道指期貨升55點，報34041點，標指期貨升5點，報4009點，納指期貨升13點或0.1%，報11819點。

【12：18】【澳洲加息】澳洲儲備銀行加息0.25厘　行長：未來一段時間繼續加息

【11：09】【TSLA】彭博：多個跡象顯示Tesla上海廠房供過於求、據報削產量兩成　發言人：假新聞

【10：53】【2023全球經濟】惠譽下調明年全球經濟增長預測至1.4%　各國央行料2024年才減息

【10：18】【美國加息】全球最大對沖基金橋水：寬鬆貨幣時代已結束、美息料維持高企一段時間　投資市場將進入新模式　　

【08：51】【芯片大戰】長江存儲等據報暫不會立即轉入美方黑名單 　因北京著力處理箇中關鍵問題

【08：17】【AAPL】蘋果據報考慮將部分iPad生產由中國轉至印度

===以下為12月5日（周一）美股===

地緣危機升溫，加上美國服務業數據佳，市場憂慮儲局可大手加息，拖累股市下跌，不過，油價及金價下跌，反映市場對地緣危機保持警戒，而數據公布後，美股隨即異動，美滙指數及美債息抽升，反映加息憂慮，道指曾跌583點，Tesla大跌6.4%，因外電報道Tesla上海工廠減產，上海證券報引述消息指是不實信息。

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俄羅斯兩個空軍基地周一發生爆炸，俄羅斯塔斯社（TASS）引述俄緊急服務部門稱，烏克蘭利用無人機襲擊俄境內軍用機場。

截至本港今晨5時（即收市），道指報33947點，跌482點或1.4%；標普500指數報3998點，下降72點或1.79%；納指報11239點，跌221點或1.93%。美國10年期債息報3.576厘，升0.087厘；美滙指數報105.28，升0.7%。

俄烏戰事持續，俄向烏克蘭發動新一輪空襲，俄軍導彈落入東南部扎波羅熱州幾棟建築物，摧毀數棟房屋，造成2死3傷，導致大規模停電。烏克蘭總統澤連斯基表示，防空系統擊落大部分俄國導彈，能源工人正努力修復供電系統。烏克蘭空軍表示，俄軍發射70枚導彈，烏克蘭成功擊落60多枚。

俄國防部表示，烏克蘭利用前蘇聯製的噴氣式無人機，襲擊梁贊州（Ryazan）及薩拉托夫州（Saratov）兩個軍用機場。塔斯社稱，其中一次爆炸發生在俄羅斯西部，造成3人喪生、5人受傷。

俄軍表示，烏克蘭發動襲擊，要令俄羅斯遠程飛機癱瘓，據報俄羅斯飛機在防空系統的幫助下，擊落低飛的烏克蘭無人機。由於無人機墜落並爆炸，俄軍兩架飛機有輕微損毀。

美11月服務業PMI終值46.2，稍勝預期46.1；11月ISM服務業指數為56.5，遠勝預期53.5；10月耐用品訂單終值按年升1.1%，亦高過預期的1%。

歐盟經濟事務專員Paolo Gentiloni表示，歐盟通脹即將見頂。歐盟的經濟產值在冬季將萎縮，春季開始應該會以非常低迷的速度回升。Gentiloni周一在布魯塞爾舉行歐元區財長會議前表示，「我們估計通脹即將見頂，最近的數據似乎證實這項評估，但明年通脹的下降將非常非常緩慢」。

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焦點新聞︰

【外圍一周前瞻】聚焦PPI+密大市場氣氛數據　市場觀望月中議息會議（附表）

即市走勢︰

【01：17】紐約原油跌幅擴大至2%，報78.54美元/桶。布蘭特原油跌1.5%，報84.25美元。

【01：12】現貨黃金向下觸及1770美元，跌1.54%。

【00：47】歐洲主要股指多數下跌，德國DAX30指數跌0.56%，英國富時100指數漲0.15%，法國CAC40指數跌0.67%，泛歐STOXX 600指數跌0.41%。

【00：44】彭博社消息，巴黎聖戈班（Saint-Gobain）據稱接近達成一份協議，有望按10億美元出售英國零售部門給CVC。

【00：31】商品貨幣澳元兌美元跌幅擴大至1.0%，刷新11月30日以來即市低位至0.6725

【00：19】紐約原油日內跌幅擴大至1%，現報79.40美元；布倫特原油跌0.77%。

【23：26】美國10年期國債收益率漲穿3.6厘，上漲將近12個基點。

【23：10】美股新能源車板塊走低，特斯拉（美：TSLA）跌超5%，Nikola（美：NKLA）跌約5%，蔚來汽車（美：NIO）、Rivian（美：RIVN）跌超3%。小鵬汽車（美：XPEV）轉跌近1%，盤初曾漲超12%。

【22：20】道指期貨跌226點，納指期貨跌80點或0.7%。

【19：40】【國際油價】油價微漲　G7對俄油價格上限生效、內地放寬防疫限制、OPEC+維持產量目標

【19：10】道指期貨跌124點，納指期貨跌0.2%

【12：00】道指期貨跌18點，報34441點，標指期貨跌3點，報4071點，納指期貨跌14點或0.1%，報11995點。

【08：57】【Twitter】馬斯克︰蘋果已恢復在Twitter上投放廣告

【07：30】美國勞動力市場仍然保持強勁，道指上周五曾最多跌355點，納指一度跌185點或1.6%。縱使12月大幅加息預期持續放緩，但憧憬終端利率仍有機會進一步上升，美滙指數一度反彈逾0.4%，升穿105關。道指上周五升34點，收報34429點；標指跌0.1%，收報4071點；納指跌0.2%，收報11461點。

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美股上周動態，詳情請看︰【美股收市】俄油價被限60美元　道指跌355點後收市升34點（不斷更新）

責任編輯︰梁浩碩

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