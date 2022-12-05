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【Google助理】Google助理系統Duplex AI　年底暫停網頁版服務

科技 12:15 2022/12/05

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Google Duplex網頁版將於年底停用。

Google於2019年推出的Google助理系統Duplex AI，除了可以幫用家訂位外，亦可協助在網購時自動填寫資料。惟有外媒發現，Duplex的網頁版服務將於今年底關閉。

【年度最佳App】社交App BeReal再上榜　Google年度最佳App及遊戲揭盅

據外媒《TechCrunch》報道，2019年Duplex網頁版服務推出時，Google Assistant透過該系統，可以直接儲存和輸入信用卡資料，協助用家完成電影院線網站的購票程序。後來擴展能買飛機票和追蹤價格的用途，甚至會自動為出現密碼外洩的網頁帳戶更換密碼。然而近日Google於Duplex的支援頁面上宣布，其網頁版將在2022年底停止服務。

Google發言人回應《TechCrunch》時確認相關消息，並表示為專注於電話熱線版本的Duplex功能，才作出如此決定。網頁版的合作夥伴已收到服務關閉的通知，該企亦會協助他們作好準備。

【網絡安全】6成港人個資曾遭外洩　Google：與網上密碼使用習慣欠佳有關

【AI搶飯碗】Google神秘項目「Pitchfork」曝光　訓練AI編寫及修復代碼

責任編輯：殷凱怡

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