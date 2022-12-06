【室內設計】粉嶺皇后山山麗苑380呎居屋大變身 46萬簡約風裝潢清新自然 平凡設計中見心思

今次《室內設計》介紹的個案，是於去年年底入伙的粉嶺皇后山居屋屋苑山麗苑、位於松山閣的一個高層單位。新居採用了近年流行的現代簡約設計風格設計，全屋主要色調走大地色路綫，予人自然、清新、明亮之感，滿足戶主將單位作為渡假屋用途的要求。

【青姐話】波幅見好收 後患在裂口

新居屋單位以清水樓交貨，交樓時只是一間「吉屋」，地面及牆身只得簡單批蕩，因此戶主入住前需為其進行徹底裝修，此外亦建議在裝修工程開始前，最好先進行驗樓。裝修工程最後用了3個半月時間完成，工程總費約為46萬元。

據負責今次設計工程的San Marino Interior Design設計師透露，戶主為一對夫婦，但經過與戶主進行諮詢後，發現此單位只是作為夫婦的渡假屋之用，並非其家庭之常住單位，因此設計師只需沿用原有的一房間隔圖則就可以，毋須再細分主人房及書房之類。事實上，設計師表示今次的裝修工程並沒有太大難度，皆因一來並非舊樓翻新，二來設計上又並非針對四五人共住的大家庭，最大間隔改動也不過是將梗廚改為開放式廚房。

設計師指出，現代主義風格深受年輕一族歡迎，不過當中的細節玩法會有不同變化，例如今次的單位就採用了如「小圓邊」及「不銹鋼」等設計特色。舉例說，在電視櫃、房間衣櫃及大廳頂櫃的邊角位置，都刻意造成圓弧形的小圓邊設計，此設計不僅有助避免不慎碰撞受傷，看起來亦不會像傳統尖角位那樣呆板。此外，以電視櫃為例，整體會以一隻木色為主色，但在暗抽拉手位置就會用上了黑色的不銹鋼物料，令人感覺不會太過單調。

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甫進大門轉左，即可見到位於盡頭的開放式廚房，當中設有流理台、煮食爐具、抽油煙機及上下櫃組合，並提供大量工作空間。浴室位於廚房旁邊，由於客戶不希望看到浴室門，因此設計師為此造了一個木圍身，將浴室門化為暗門，看起來不會太過礙眼。至於另一邊大門右方，則設有一個大型的L型上下櫃組合，面板採用大地色系的白色及木色，中層可以擺放私人物品，背板設有木條紋設計，平凡中見心思。

主人房作為全屋唯一房間，設計師在訂造傢俬時，決定同時在房間內設置大床、儲物頂櫃、書枱及衣櫃的組合，讓房間同時兼備睡房及書房的功能。為了盡用空間，大床底部提供了設有多個櫃桶及儲物位置。位於書枱上方的頂櫃，盡管遮擋了窗外部分景觀，但就可以提供較大儲物容量，其底部亦內置了一組照明燈，剛好可為工作桌面提供足夠人工光源。

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▲ 單位平面圖

裝修價錢明細

清拆工程：約16,000元 水電工程：約32,000元 泥水工程：約108,000元 木器工程：約48,000元 油漆工程：約42,000元 其他雜項：約38,000元 訂造傢俬：約180,000元 裝修費用總計：約464,000元

相片及資料提供：San Marino Interior Design

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責任編輯：嚴浩文