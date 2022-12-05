▲ 【內險股】中國銀保監會：外資參與內險市場積極性愈來愈高 外資市場分額近8%

中國銀保監會首席風險官劉福壽以視像形式在亞洲保險論壇上表示，銀保監會分3批推出34條對外開放新措施，取消外資持股比例限制、放寬機構和業務准入條件、放寬經營業務範圍等，目前涉及法例法規修改工作已全部完成，外資參與積極性愈來愈高，持續引進在商業保險、財富管理、信用評級等方面具領先地位的國際專業機構。

劉稱，世界500強外資保險公司已全部進入中國，外資保險機構和代表處約150家，外資市場分額接近8%，外資機構參與創造並分享保險業改革發展紅利。

劉又提到，截至今年第3季底，內地保險業資產26.71萬億元人民幣，穩居全球第2的保險市場，累積實現原保費收入3.83萬億元人民幣，按年增4.94%，保險金額按年增38.01%，10年保險業複合增長力為11%，成為國民經濟中發展最快、最有活力行業之一。內地保險密度為每人3179元人民幣，保險深度3.93%，未來市場發展潛力依然巨大。

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記者：胡學能