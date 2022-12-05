【大行報告】大摩月內兩度調升恒指目標價、最新看21200點　22個月以來首次調高中資股至「增持」（附最新目標價）

▲ 【大行報告】大摩月內兩度調升恒指目標價、最新看21200點 22個月以來首次調高中資股至「增持」

港股近日回穩，摩根士丹利進一步看好中港股市前景。大摩繼上月調高中港股市目標價後，指該行現對亞洲股市開始新牛市周期增添信心，因此調高一眾亞洲股票指數明年底目標價。其中，大摩除將恒指目標價調高16.5%至21200點，潛在升幅13%；國指目標價升至7400點，潛在升幅16%。

大摩更把中國股市評級上調至「增持」，為2021年2月以來首次，預期中資股會略為跑贏新興市場。大摩上調中資股至「增持」後，中國與韓國及台灣的比重相同，該行同時下調泰國評級至「減持」。大摩解釋，內地放寬防疫、內地樓市回穩、行業監管政策重置步入尾聲、中美加強雙邊溝通，均加強該行對中資股前景的樂觀看法。

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亞洲新興市場方面，大摩稱，重新從上而下審視目前形勢，加上觀察市場及行業發展，決定調高MSCI新興市場指數目標價10%至1100點，重申新興市場跑贏發達市場的看法，上調目標價除因企業盈利預測上調外，同時預期預測市盈率上升0.5個百分點。「MSCI中國指數今年來較MSCI新興市場指數跑輸980點子，自10月以來則跑輸230點。」

大摩透露，是次上調目標價有四大原因：（1）該行韓國策略師週高韓國KOSPI指數目標價；（2）內地防疫政策開始出現調整，無論是官方口徑或地方行動，反映中國正朝向可持續性的正常化經濟步伐；（3）亞洲科技團隊對前景持樂觀看法；（4）美元開始轉弱，而且會持續一段時間。

大摩認為，雖然風險回報吸引，但也有小心風險。該行指，新興市場牛市一般會於美國經濟衰退時開始，但要小心會出現較深度衰退的可能性，而中國雖逐步改變清零政策，但企業盈利及經濟增長復甦之路較崎嶇不平。

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