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【職場研究】研究發現香港企業高層滿意其工作　僅28%中下級員工感到滿意

商業 12:04 2022/12/05

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最新研究顯示，香港企業的高級管理人員和行政人員的工作滿意度較中下級員工高，兩者的差距令人憂慮。（資料圖片）

最新研究顯示，香港企業的高級管理人員和行政人員的工作滿意度較中下級員工高，兩者的差距令人憂慮。有鑑於香港正面對人才短缺以及預期2023年經濟下行的隱憂，當中的差距將影響企業在人才挽留、吸引和發展的能力。

【零售業】零售市況整體呆滯　業界對聖誕節及新年銷情不樂觀

體驗管理平台Qualtrics 《2023 年員工體驗趨勢報告》調查1,001名香港員工對自身工作的期望，調查結果顯示，近一半（49%）高級和行政人員表示滿意自身的工作，僅28%中層經理和初級員工感到滿意。同時，中層經理和初級員工報告的幸福感、敬業度、包容度和留任意願，均低於他們的主管高級管理人員和行政人員。

兩組人員對薪酬的滿意程度亦存在差異，而這差異更是逐年擴大。只有48%的中層經理和初級員工表示獲得與工作相稱的公平報酬，而高級和行政主管的比例為 65%。

不足一半中初級員工　認為僱主能協助實現目標

事業成長和職涯發展是敬業度和留任意願的首要驅動因素。被問及目前僱主能否協助實現自身職業目標，認同的中層經理和初級員工比例有所減少。

不足一半（48%）的中層經理和初級員工認為目前的僱主能協助自己實現職業目標，較去年調查的58%為低。然而，接近4分之3（73%）受訪高級和行政人員表示，目前的僱主有助他們實現職業目標。

工作期望獲滿足員工　留任3年以上機率高2.6倍

研究結果更顯示，提升工作滿意度可讓僱主提升員工保留率和生產力。綜觀所有員工職級，相較不被滿足的員工，工作期望獲滿足的員工留任3年以上的機會率高 2.6 倍，而留任更長年期的機會率更高4.8 倍。

Qualtrics東南亞及大中華區員工體驗解決方案策劃師 Lauren Huntington 表示：「企業提供的工作體驗，與員工實際感受存在明顯差距。若企業未能解決此問題，可能在挽留頂尖人才、提升員工幸福感以及保持生產力和績效等多個範疇產生嚴重影響。」

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責任編輯：李智美

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