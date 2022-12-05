【中美角力】比亞迪涉避美國太陽能板關稅　公司：只是一個初步裁定、目前沒有影響　股價現升逾2%

▲ 【中美角力】比亞迪涉避美國太陽能板關稅 公司：只是一個初步裁定、目前沒有影響

美國商務部針對太陽能電池和組件的反規避調查初裁決定，包括比亞迪 （01211） 香港（柬埔寨）在內的四家企業存在反規避行為。據內媒報道，比亞迪投資者關係部門相關人士回應指，只是一個初步的裁定，現在到目前都沒有影響，要跟進後續的進展，目前通關正常。

比亞迪曾一度升至201元，惟其後受阻回落，現升2.4%，報196元。

美國商務部調查發現，4間主要中國太陽能電池製造商透過東南亞國家生產太陽能板，再運送至美國，藉此「洗產地」的方式規避美國關稅。調查於今年3月開始進行，預計美國商務部最終調查結果將在2023年5月出爐。今次調查結果不會導致立即增加太陽能關稅，因美國總統拜登在6月實施為期兩年的關稅寬免，以便讓進口商有時間進行調整。

外媒引述消息人士透露，涉事的中國企業為比亞迪（香港）、加拿大阿特斯陽光電力集團、泰國天合光能和越南光伏科技有限公司。這些公司的產品共佔美國太陽能電池進口總量的一半以上。

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編輯：姚卓然