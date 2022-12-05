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伊朗反對派發起3日示威 政府未確認解散道德警察

環球社會熱點 11:45 2022/12/05

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伊朗一名女子早前因違反伊斯蘭戴頭巾問題疑遭施暴及死亡，引發當地爆發大型示威。伊朗檢察總長宣言，政府將解散道德警察，但政府仍未確認有關消息。當地反對派發起，在本周將舉行3日示威。

伊朗政府檢討强制女性戴頭巾規定 示威潮未平息 【下一頁】

檢察總長蒙塔澤里（Mohammad Jafar Montazeri）上周六（3日）被報稱，指伊朗道德警察將會解散，建立道德警察的部門亦會關閉。蒙塔澤里指道德警察不隸屬司法部門監管，稱司法部持續監控社會層面的民眾行動。

不過，伊朗內政部未有確認消息，官媒表明蒙塔澤里亦不負責管理道德警察。政府高層官員持續重申，伊朗不會改變女性的強制戴頭巾。伊朗民眾網絡上傳照片顯示，當地道德警察近來在街頭的身影明顯減少。

【世界盃2022】伊朗男慶祝國家隊落敗 遭安全部隊射殺 【下一頁】

示威者據悉將持續抗議行動，打算在本周發動3日示威行動，並在周三（7日）於首都德黑蘭遊行。早前反對派亦有發起類似示威，最終導致當地局勢更為動盪。伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）將在同日向學生發表講話，紀念當地學生日。

人權新聞機構HRANA表示，截至上周六為止，伊朗共有470名示威者喪生，包括64未成年人士。另有約1.8萬名示威者被捕，61名安全部隊成員死亡。內政部同日數據指出，示威死亡人數約為200人。

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責任編輯：吳漢培

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