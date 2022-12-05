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【科技聖誕節】置地推聖誕元宇宙　將科技引入物業管理

商業 12:02 2022/12/05

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有效採用元宇宙技術應用可觸發商機，置地公司就於12月7日起，推出「置地廣塲聖誕元宇宙（LANDMARK Xmasverse）」，引入元宇宙概念，推出「LANDMARK Xmasverse」作為聖誕推廣活動其中一環，結合虛擬實境與互動體驗，強調未來零售業的創新思維與活力。

【蘋果MR】蘋果MR裝置realityOS  更名為xrOS

置地公司首席數碼總監陳祟偉表示，今次項目是希望吸引年輕消費一族，擴大商場內奢侈品牌的受眾，為零售商戶帶來更大商機，而「聖誕元宇宙」是結合華麗非凡的虛擬實境與互動體驗，他亦提到置地公司早於10年前已透過不同的的智慧科技、數碼媒介及技術平台，在客戶、物業及企業3個層面提升服務質素及營運效率。

置地公司首席數碼總監陳祟偉表示，今次活動希望吸引年輕消費一族。（被訪者提供）

【元宇宙】Sony推VR動作捕捉裝置  藉感應器創建虛擬化身

陳祟偉更透露於2023年將「數碼控制塔台（Digital Control Tower）」概念引入中環物業組合，透過「工業元宇宙」平台，可在物業管理營運中保持創新，以實現可持續性、可靠性和租戶滿意度，而非只為節省成本。

於2021年，置地公司在中國重慶光環購物公園已推出過i-BMS (智慧建築管理系統)的實時數碼孿生 (Digital Twin) 監控系統，用於優化營運管理，該公司表示相關房地產科技技術亦將應用於其中環物業組合，包括即將在歷山大廈推出的「數碼控制塔台」。

記者：彭振濠

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