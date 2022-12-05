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【世界盃2022】英格蘭翼鋒突離營 8強未必可上陣

環球社會熱點 11:31 2022/12/05

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英格蘭周日（4日）在16強賽事中對上非洲強隊塞內加爾，成功以3比0力克對手，再次打入8強。但原定估計上陣的英格蘭翼鋒史達寧突然缺席賽事，外界關注當中原因。據報史達寧在英國的住所遭入室搶劫，他已經返回英國處理，領隊修夫基指目前尚未清楚史達寧會否歸隊。

德國世界盃提早出局 德媒竟歸咎國腳嬌妻 【下一頁】

英格蘭足球總會（FA）賽前發表聲明，確認現年27歲的史達寧（Raheem Sterling）因需處理家庭事務，不會參加周日的賽事。雖然英格蘭最終以3比0大勝塞內加爾，成功晉身8強，但他離隊原因惹起揣測。

英媒《蘇格蘭太陽報》報稱，史達寧家中最少有一隻價值30萬英鎊（約287.7萬港元）手錶被盜，其未婚妻已經報警。報道亦引述消息人士指，警方曾在現場逗留數小時。

球王比利照常治療：世界盃仲要睇巴西隊 【下一頁】

英格蘭領隊修夫基（Gareth Southgate）賽後表示，尚未清楚史達寧會否在英格蘭於周六（10日）對陣法國前歸隊。他指史達寧目前首要任務是和家人在一起，隊伍亦會給他足夠時間，強調不希望為他帶來壓力，直言家庭應放首位。

史達寧是本次世界盃中，第二個提早離隊的英格蘭球員。上周三（11月30日）後衛賓韋特（Ben White）因個人原因提早離隊，據報他是因病需要缺席。球隊亦指，預料賓韋特不會參與餘下賽事。

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責任編輯：李俊儀

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