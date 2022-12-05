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英國鐵路工會如期罷工 拒8%加薪方案談判破裂

環球社會熱點 11:26 2022/12/05

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英國多個行業發起罷工，其中鐵路工人工會不滿資方未能滿足長期工作保障等訴求，拒絕兩年内加薪8%的方案。勞資雙方談判破裂，鐵路工人工會宣布本月及下月如期罷工。

英國有民眾難敵高通脹 改食狗糧用蠟燭加熱食物 【下一頁】

英國鐵路、海運及運輸（RMT）工會上周已警告，超過4萬名鐵路工人將於本月及1月罷工。

當地企業和鐵路公司警告，鐵路工人於聖誕節假期旺季前後罷工會使出行受阻。英國啤酒及酒吧協會（British Beer & Pub Association）更指，鐵路工人罷工該周通常為酒吧業界一年中最繁忙的一周。

代表火車運營商的鐵路運輸集團早些時候曾向全國鐵路、海運和運輸工人工會提出在兩年內加薪 8%，並保證到 2024 年 4 月不會強制裁員。

英國鐵路運輸集團Rail Delivery Group（RDG）早前提出，在兩年内合共為鐵路工人加薪8%，並保證不會强制裁員至2024年4月。

英租金顯著上漲大量租戶面臨逼遷 業主轉嫁加息壓力 【下一頁】

但RMT工會周日拒絕資方提議，指方案不符合鐵路工人就長期工作保障、體面加薪和保護工作條件達成和解的任何標準。工會也宣布會如期罷工。

運輸大臣夏萬恒（Mark Harper）指情況難以置信及令人失望，對希望達成和解協議、鐵路如常運作的公眾、乘客和鐵路員工不公平。

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責任編輯：鄭錦玲

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