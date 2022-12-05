【本港初創】點餐解決方案商Aigens完成逾1億A輪融資　螞蟻集團領投

▲ 【本港創企】點餐解決方案商Aigens完成逾1億A輪融資 螞蟻集團領投

本港點餐解決方案創企Aigens宣布完成A輪融資，募資超過1,400萬美元（約1.09億港元），由阿里巴巴 （09988） 旗下螞蟻集團領投，其他投資者包括Velocity Ventures、輝立資本集團（Phillip Private Equity）和Prizm Venture，Aigens稱，資金將用作加速拓展亞太區，並提升其解決方案產品，在其營運市場增設更多在地團隊。

Aigens於2012年成立，主力發展二維碼點餐技術，並引入香港、新加坡和馬來西亞，目前在全球14個市場營運，為逾4,000個餐飲銷售點提供服務，當中包括快樂蜂（Jollibee Group）、漢堡王（Burger King）、星巴克（Starbucks）、Shake Shack和必勝客（Pizza Hut）等。Aigens現時每年處理超過1.4億宗交易，每年總商品交易金額超過10億美元。

Aigens聯合創始人兼首席執行官包逸翰（Hans Paul）指，現在是擴大規模的最佳時機。特別是在新冠疫情下，大量餐廳開始採用餐飲科技，在這短短兩年間，其餐飲銷售點由少於1,000個倍增至4,000個，認為增長反映餐飲業和亞太區市場都具潛力。

Aigens計劃利用A輪融資的所得資金進一步擴大在亞太區的業務，並提升其解決方案產品，亦將加強招聘工作，拓展銷售、產品開發、營運和企業合作團隊，以助公司執行發展計劃。

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編輯：李哲毅