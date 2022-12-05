  • 18°C
香港時間 : 20221205日 (週一) 11:45
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【本港初創】點餐解決方案商Aigens完成逾1億A輪融資　螞蟻集團領投

Hot Talk 11:09 2022/12/05

分享：

分享：

【本港創企】點餐解決方案商Aigens完成逾1億A輪融資　螞蟻集團領投

本港點餐解決方案創企Aigens宣布完成A輪融資，募資超過1,400萬美元（約1.09億港元），由阿里巴巴 （09988） 旗下螞蟻集團領投，其他投資者包括Velocity Ventures、輝立資本集團（Phillip Private Equity）和Prizm Venture，Aigens稱，資金將用作加速拓展亞太區，並提升其解決方案產品，在其營運市場增設更多在地團隊。

Aigens於2012年成立，主力發展二維碼點餐技術，並引入香港、新加坡和馬來西亞，目前在全球14個市場營運，為逾4,000個餐飲銷售點提供服務，當中包括快樂蜂（Jollibee Group）、漢堡王（Burger King）、星巴克（Starbucks）、Shake Shack和必勝客（Pizza Hut）等。Aigens現時每年處理超過1.4億宗交易，每年總商品交易金額超過10億美元。

Aigens聯合創始人兼首席執行官包逸翰（Hans Paul）指，現在是擴大規模的最佳時機。特別是在新冠疫情下，大量餐廳開始採用餐飲科技，在這短短兩年間，其餐飲銷售點由少於1,000個倍增至4,000個，認為增長反映餐飲業和亞太區市場都具潛力。

Aigens計劃利用A輪融資的所得資金進一步擴大在亞太區的業務，並提升其解決方案產品，亦將加強招聘工作，拓展銷售、產品開發、營運和企業合作團隊，以助公司執行發展計劃。

相關文章：

【本地初創】港產電競科創VAR LIVE獲宏寰領投A輪融資　估值逾8000萬美元

【Fintech】金融科技初創Grantit：港消費者月花逾10小時追蹤卡數　推App讓用戶掌控信用卡交易

編輯：李哲毅

開啟hket App，閱讀全文
市場拓展 科技產品

上一篇文章

【跨行存款】滙豐及恒生推跨行自助現金存款服務　客戶可透過兩家銀行自動櫃員機存入現金

下一篇文章

【港鐵故障】港鐵再出現列車故障、將軍澳站列車卡傳連接鬆脫　港鐵股價逆市跌逾2%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【恒大3333】驚傳許家印跳樓自殺　恒大發布許家印「不戴口罩」會議影片闢謠（第三版）
【恒大3333】驚傳許家印跳樓自殺　恒大發布許家印「不戴口罩」會議影片闢謠（第三版）
【恒指夜期+ADR】外圍資金掃中概股　夜期收復萬九關　騰訊ADR升穿300元（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】外圍資金掃中概股　夜期收復萬九關　騰訊ADR升穿300元（不斷更新）
【新冠疫情】上海周一起地鐵不主動查核核酸證明　各省市紛見放寬　一文看清各地防疫要求
【新冠疫情】上海周一起地鐵不主動查核核酸證明　各省市紛見放寬　一文看清各地防疫要求
【世界盃賽果】法國英格蘭輕鬆晉級　今晚睇日本對克羅地亞　南韓對巴西　一文看清世界盃賽果
【世界盃賽果】法國英格蘭輕鬆晉級　今晚睇日本對克羅地亞　南韓對巴西　一文看清世界盃賽果
【油價上限】OPEC+維持產量不變
【油價上限】OPEC+維持產量不變
【江澤民逝世】江澤民哀悼會明舉行　內地、金銀業貿易場停市3分鐘
【江澤民逝世】江澤民哀悼會明舉行　內地、金銀業貿易場停市3分鐘
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款