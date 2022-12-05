▲ 【港鐵故障】運輸局責成港鐵徹查事故成因、將軍澳綫列車接駁機件故障 港鐵股價逆市跌逾1%

港鐵 （00066） 再出現列車故障事件，繼油麻地站飛甩車門後，今早約8時半左右，將軍澳綫一列開往北角的列車，在預備駛入將軍澳站時出現機件故障，列車的車卡連接懷疑鬆脫，相關的安全防護裝置發揮作用，於距離車站一段路程制停列車，約1500名乘客須沿隧道步行至將軍澳站月台離開，至少2人不適送院。港鐵股價逆市下挫， 曾跌逾2%，低見36.2元；收報36.55元，跌1.6%。

港鐵：列車並沒有偏離路軌

運輸及物流局局長林世雄指，對事故導致列車服務受阻表示關注，已責成港鐵徹查事故成因，同時必須採取一切可行措施，確保鐵路系統安全可靠。林世雄在社交專頁表示，已聽取港鐵初步匯報，知悉港鐵已在確保鐵路系統安全的前提下，恢復受影響的將軍澳綫列車服務。

港鐵表示，涉事列車其中兩卡接駁機件出現故障，解發安全裝置啟動，強調列車並沒有偏離路軌，現已返回車廠接受檢查，將軍澳綫列車服務已回復正常。

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今早將軍澳綫服務一度受阻，將軍澳綫來往北角站至調景嶺站的服務維持5分鐘一班，將軍澳綫調景嶺至寶林站及調景嶺至康城站服務一度暫停；港鐵提供免費接駁巴士。

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