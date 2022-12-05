  • 19°C
香港時間 : 20221205日 (週一) 17:08
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【港鐵故障】運輸局責成港鐵徹查事故成因、將軍澳綫列車接駁機件故障　港鐵股價逆市跌逾1%

股市 16:31 2022/12/05

分享：

分享：

【港鐵故障】運輸局責成港鐵徹查事故成因、將軍澳綫列車接駁機件故障　港鐵股價逆市跌逾1%

港鐵 （00066） 再出現列車故障事件，繼油麻地站飛甩車門後，今早約8時半左右，將軍澳綫一列開往北角的列車，在預備駛入將軍澳站時出現機件故障，列車的車卡連接懷疑鬆脫，相關的安全防護裝置發揮作用，於距離車站一段路程制停列車，約1500名乘客須沿隧道步行至將軍澳站月台離開，至少2人不適送院。港鐵股價逆市下挫， 曾跌逾2%，低見36.2元；收報36.55元，跌1.6%。

港鐵：列車並沒有偏離路軌

運輸及物流局局長林世雄指，對事故導致列車服務受阻表示關注，已責成港鐵徹查事故成因，同時必須採取一切可行措施，確保鐵路系統安全可靠。林世雄在社交專頁表示，已聽取港鐵初步匯報，知悉港鐵已在確保鐵路系統安全的前提下，恢復受影響的將軍澳綫列車服務。

港鐵表示，涉事列車其中兩卡接駁機件出現故障，解發安全裝置啟動，強調列車並沒有偏離路軌，現已返回車廠接受檢查，將軍澳綫列車服務已回復正常。

    點擊圖片放大
    +2

今早將軍澳綫服務一度受阻，將軍澳綫來往北角站至調景嶺站的服務維持5分鐘一班，將軍澳綫調景嶺至寶林站及調景嶺至康城站服務一度暫停；港鐵提供免費接駁巴士。

相關文章：【港鐵66】港鐵全新市區綫8卡列車11.27於觀塘綫投入服務　新列車有6大特點（多圖）

相關文章：【港鐵66】港鐵荃灣綫列車服務今早回復正常　油麻地站甩門兩人傷（第四版）

【開市追揸沽】內房獲離岸貸款可續追？ 比亞迪交付大躍升怎部署

港股 港鐵公司（00066） 康城 調景嶺 港鐵 將軍澳 港鐵

上一篇文章

【國際油價】油價微漲　G7對俄油價格上限生效、內地放寬防疫限制、OPEC+維持產量目標

下一篇文章

【李小加創業】滴灌通獲批澳門設交易所　「新事情在新地方嘗試更合適」
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【世界盃賽果】法國英格蘭輕鬆晉級　今晚睇日本對克羅地亞　南韓對巴西　一文看清世界盃賽果
【世界盃賽果】法國英格蘭輕鬆晉級　今晚睇日本對克羅地亞　南韓對巴西　一文看清世界盃賽果
【港股市況】平安好醫生大升近38%　ATM升3%至9%　恒指升842點、成交增至近2230億（不斷更新）
【港股市況】平安好醫生大升近38%　ATM升3%至9%　恒指升842點、成交增至近2230億（不斷更新）
【Morning精點】麥明詩盛勁為甜蜜遊日斷正　將軍澳新都城兩星期減價過百萬、重回2016年價
【Morning精點】麥明詩盛勁為甜蜜遊日斷正　將軍澳新都城兩星期減價過百萬、重回2016年價
【新冠疫情】深圳周一起各類公共場所不主動查核核酸證明　各省市紛見放寬　一文看清各地防疫要求
【新冠疫情】深圳周一起各類公共場所不主動查核核酸證明　各省市紛見放寬　一文看清各地防疫要求
【港鐵故障】運輸局責成港鐵徹查事故成因、將軍澳綫列車接駁機件故障　港鐵股價逆市跌逾1%
【港鐵故障】運輸局責成港鐵徹查事故成因、將軍澳綫列車接駁機件故障　港鐵股價逆市跌逾1%
【江澤民逝世】江澤民哀悼會明舉行　內地、金銀業貿易場停市3分鐘
【江澤民逝世】江澤民哀悼會明舉行　內地、金銀業貿易場停市3分鐘
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款