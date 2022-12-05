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G7俄油價格上限生效 俄堅持按市場價出售寧減產

環球政治 10:41 2022/12/05

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七國集團（G7）與歐盟對俄羅斯石油的價格上限周一（5日）生效，上限定於每桶60美元。不過俄羅斯表明不接受價格上限，寧願減產也要堅持按市場價出售石油。

G7澳洲通過俄油價格上限每桶60美元 波蘭表態支持 【下一頁】

G7、歐盟與澳洲為限制俄羅斯出口能源賺取的收入，禁止油輪、保險公司和信貸機構將超出價格上限的俄油運往第三方國家。

由於全球主要航運和保險公司都位於G7國家，作為全球第二大石油出口國的俄羅斯，料因價格上限的掣肘難以更高價格出售石油。

俄羅斯周日（4日）表明不接受俄油上限，負責能源事務的副總理諾瓦克（Alexander Novak）批評西方設置上限屬粗暴干涉、違反自由貿易規則的行為，將引發能源供應短缺和破壞全球市場穩定。

俄方稱正研究禁用價格上限機制，寧願稍微減少石油產量，只向願接受市場條件的國家出售石油。

諾瓦克更警告，西方設置上限或為石油市場帶來麻煩，並影響俄羅斯以外的其他國家。

歐盟暫定海運俄油價格上限 每桶60美元 另設機制限價 【下一頁】

路透社引述消息人士指，西方正準備一項法令，禁止俄羅斯企業和貿易商與受上限影響的國家和企業互動。

G7與歐盟將每兩個月審查一次上限，首次將為下月中。

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責任編輯：鄭錦玲

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