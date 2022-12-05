【手遊股】騰訊半日升6%　內地多款遊戲明日停機停服一天　涉騰訊《王者榮耀》、網易《陰陽師》

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騰訊 （00700） 旗下《王者榮耀》、《英雄聯盟手游》、《英雄聯盟》、《地下城與勇士》等多款遊戲將於明（6日）停機停服。騰訊半日升6%，報314元，創兩個月新高。
《王者榮耀》運營團隊公告，自明日凌晨12時起，《王者榮耀》將停服一天（今（5日）下午11時30分起禁止進入PVP和人機對戰），預計12月7日凌晨12時後恢復，以遊戲內實際開服時間為準。
至於《英雄聯盟》將於12月5日下午11點開始對全區進行停機維護，其中今日下午10點關閉排位賽入口，預計停服時間範圍是：今（5日）下午11點至12月7日2點。而《地下城與勇士》自明日凌晨12時起停服1天，預計在12月7日凌晨12時30分開始恢復，以遊戲內實際開服時間為準。
另外，自明日凌晨12時起，網易 （09999） 旗下《第五人格》、《陰陽師》、《一夢江湖》、《決戰！平安京》等多款遊戲將停服一天。
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編輯：姚卓然