【保險業藍圖】政府：進一步研究實現連接中港保險市場模式　支持發行保險相連證券

▲ 【保險業藍圖】政府：進一步研究實現連接內地與香港保險市場模式

政府今日發表香港保險業的發展策略藍圖。政府在發展香港保險業方面的願景和使命，包括：加強香港作為國際風險管理中心的競爭優勢，並提升與其他金融行業的協同效應；推行積極進取的政策措施和便利發展的法例，以助香港保險業開拓市場；推動長期業務和一般業務均衡發展；善用香港在「一國兩制」下的獨特優勢，並把握「雙循環」策略的契機，促進保險業融入國家發展大局；以及釋放保險的社會價值，為廣大市民提供完善的風險管理和管控方案。

爭取於南沙和前海等地成立保險售後服務中心

就「雙循環」策略當中的「內循環」，政府指，粵港澳大灣區是香港以內循環「推廣者」角色參與「雙循環」策略的理想切入點，藉以拓展本地保險業的市場。政府正爭取於南沙和前海等地成立保險售後服務中心，並將進一步研究實現連接內地與香港保險市場的可行模式。

至於「雙循環」策略當中的「外循環」，政府指，在去年3月實施更完善的法律框架，使香港的集團監管走在世界前沿，政府亦將致力說明香港是保險集團作為營運總部的最佳選擇。政府正推行有關工作，以期於2024年實施風險為本資本制度。政府樂意為內地及國際保險集團提供協助，以實踐「搶企業」的總體政策。

就設立保單持有人保障計劃作諮詢

政府亦期望以健全發展保險業為重心，建構豐富多元的環球風險管理中心。近期支持發行保險相連證券，以及為所有一般再保險業務、直接保險公司的特定一般保險業務，以及特定保險經紀業務提供稅務寬減的措施將加強業務生態圈的發展，構建香港成為成熟完備的保險樞紐。

政府將繼續與保監局合作，研究措施以收窄香港的保障缺口，會在今年內就設立保單持有人保障計劃展開公眾諮詢。政府認為保險業在綠色和可持續金融方面，可以通過非劃一的承保政策、具影響力的投資、披露要求和產品創新等把握機會。

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記者：胡學能