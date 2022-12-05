第十五屆亞洲名廚精英薈在港舉辦

▲ 第十五屆亞洲名廚精英薈在香港中華廚藝學院舉辦，共21隊進行激烈廚藝比賽。

第十五屆亞洲名廚精英薈於11月30日在香港中華廚藝學院舉辦，來自香港、台灣、馬來西亞、韓國、日本、上海、湖南、四川等共21隊，約42名廚師代表聚首一堂，同由餐飲界和酒店界專業人士組成的評審團隊一起，上演一場視覺與味覺融合的盛宴。

亞洲餐飲廚藝協會創會主席林和忠表示，今年每隊會有兩個菜式進行比賽，分別是豬腩肉及桂花魚。菜式的評審標準會根據味道、創新、設計及衛生等進行評分。

▲ 亞洲餐飲廚藝協會創會主席林和忠致辭。

亞洲餐飲廚藝協會(香港總會)主席黎志華表示，繼2019年第十三屆亞洲名廚精英薈在日本長崎順利舉行後，疫情變得嚴峻。今年香港的防疫政策自推出「0+3」後，許多國家也願意到港比賽，寄望日後疫情盡快過去，令將來舉辦的比賽更順利舉行及通過飲食文化交流進一步加深各國的藝烹飪技巧。

▲ 亞洲餐飲廚藝協會(香港總會)主席黎志華致辭。

第十五屆亞洲名廚精英薈頒獎在當晚盛大舉辦，個人獎項中，桂花魚比賽和豬腩肉比賽各有10位名厨獲得該菜式的金獎和10位名厨獲得該菜式的銀獎，來自香港國際廚藝交流協會的葉世昌與卞智偉分別獲得魚類和豬肉類比賽的至尊金獎。



另有「美食之最大賞團隊獎」、「美食之最大賞搭配獎」、「美食之最大賞創意獎」、「美食之最大賞擺盤造型獎」、「美食之最大賞文化特色獎」四大團隊獎項的金獎及至尊金獎頒發給來自不同地區和國家的12支隊伍。

▲ 第十五屆亞洲名廚精英薈比賽頒獎在當晚盛大舉辦。

「亞洲名廚精英薈」以發展、推廣廚藝交流為目的，是亞洲餐飲廚藝協會每年一屆定期組織舉辦的廚藝烹飪交流活動，自2006年以來已連續成功舉辦十五屆，堅持以廚會友，每年選址不同的亞洲城市，匯聚餐飲界精英，逐步發展成亞洲餐飲界盛會，藉以推動亞洲不同地區的旅遊和飲食文化資源。

(特約)