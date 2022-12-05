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【Twitter】馬斯克︰蘋果已恢復在Twitter上投放廣告

股市 08:57 2022/12/05

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【Twitter】馬斯克︰蘋果已恢復在Twitter上投放廣告

Twitter（美：TWTR）行政總裁馬斯克（Elon Musk）繼此前表示蘋果公司（美︰AAPL）不會下架Twitter後，最新證實蘋果已經全面恢復在Twitter上投放廣告，又指蘋果是最大的廣告商。

另外，馬斯克於Twitter上發帖文，感謝廣告商重返Twitter，但未有表明有哪些公司重新投放廣告。

自馬斯克入主Twitter後，包括美國通用汽車（General Motors）、通用磨坊（General Mills）、輝瑞（Pfizer）等均暫停在Twitter投放廣告。

馬斯克曾指蘋果威脅要將Twitter app從App Store下架，日前到訪Apple總部與行政總裁庫克會談後，表示蘋果從未計劃將Twitter從App Store下架。

【Twitter】馬斯克登門蘋果總部後「冰釋前嫌」　蘋果不會下架Twitter、Tesla股價早市升逾1%

【TWTR】馬斯克稱Twitter如被谷歌及蘋果打壓　或會製造智能手機應對

【退休積滿Fund】MPF計劃基金覆蓋、服務水平影響回報 點揀最實際？

責任編輯︰梁浩碩

美股 蘋果（Apple，美：AAPL） Twitter（美：TWTR） 馬斯克 Apple Twitter

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