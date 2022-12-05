▲ 【Twitter】馬斯克︰蘋果已恢復在Twitter上投放廣告

Twitter（美：TWTR）行政總裁馬斯克（Elon Musk）繼此前表示蘋果公司（美︰AAPL）不會下架Twitter後，最新證實蘋果已經全面恢復在Twitter上投放廣告，又指蘋果是最大的廣告商。

另外，馬斯克於Twitter上發帖文，感謝廣告商重返Twitter，但未有表明有哪些公司重新投放廣告。

Just a note to thank advertisers for returning to Twitter — Elon Musk （@elonmusk） December 4， 2022

自馬斯克入主Twitter後，包括美國通用汽車（General Motors）、通用磨坊（General Mills）、輝瑞（Pfizer）等均暫停在Twitter投放廣告。

馬斯克曾指蘋果威脅要將Twitter app從App Store下架，日前到訪Apple總部與行政總裁庫克會談後，表示蘋果從未計劃將Twitter從App Store下架。

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責任編輯︰梁浩碩