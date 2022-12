【Twitter】馬斯克︰蘋果已恢復在Twitter上投放廣告

Twitter(美:TWTR)行政總裁馬斯克(Elon Musk)繼此前表示蘋果公司(美︰AAPL)不會下架Twitter後,最新證實蘋果已經全面恢復在Twitter上投放廣告,又指蘋果是最大的廣告商。

另外,馬斯克於Twitter上發帖文,感謝廣告商重返Twitter,但未有表明有哪些公司重新投放廣告。

Just a note to thank advertisers for returning to Twitter