通脹風險高　多元資產配置要留心

美國通脹10月有所下跌，但不足以令聯儲局放鬆緊縮政策。有數據顯示經濟正受到利率急升的影響，而早前公布的消費者信心指數更已發出警號，反映消費者日益憂慮高通脹的影響，對就業前景感到焦慮。我們認為，已發展市場長期投資不足，加上美國勞動力市場緊張，通脹難以在短期内回落至聯儲局設立的2%的目標，而這將為資產配置帶來壓力。

市場憂慮核心通脹居高不下

在美國，通脹仍維持高企。近期美國經濟數據反映，整體通脹隨油價的下跌而降溫，汽油價格下跌帶動非能源需求上升。尤其是汽油價格從夏季高位回落，似乎起到「減稅 」的效果，因為美國家庭得以將省下的支出用於消費，這種變化令通脹壓力由食品及能源轉移至核心價格。

我們認為，今年上半年各大資產類別遭到抛售的現象，反映市場仍不確定核心通脹居高不下的影響。各國央行料將繼續收緊金融環境，並持續縮減與新冠疫情相關的流動性，直至通脹率接近目標（大多數已發展市場的目標通脹率為2%）。市場對流動性緊縮與通脹加劇的擔憂料將令金融資產計入更高的風險溢價。

通脹水平短期内難以回落

雖然能源和大宗商品價格出現下降趨勢，但零售業未有推出顯著折扣優惠的跡象。另外，美元維持强勢，並曾升至2000年代初的水平，或將令貿易商品的價格回落。但是，我們認為供應短缺的情況比預期更嚴峻，許多商品已經下架。食品雜貨和醫療用品的供應顯著減少的影響，蓋過家用品和電子商品庫存的增加，這解釋了食品和其他商品通脹維持高企的原因。

我們認為，農產品價格在2022年末仍不明朗。歐洲的惡劣天氣威脅當地的農業產量，尤其是法國，政府預計該地區的農作物產量將顯著下降。在美國，極端天氣也影響中等品質的玉米和大豆的產出。另外，糧食供應的樽頸問題持續存在。我們認為通縮將會快速出現的觀點過於樂觀。除非美國經濟急速放緩，否則2023年物價或只會緩慢回落。

長期投資不足影響供應

從長期來看，由於全球經濟在上一個周期缺乏適當的投資，使得大部分的供應投資不足。在實物資產領域，我們認為美國住屋仍然短缺，可能會在中期內令房屋通脹結構性上升。在工業方面，商品價格接近歷史新高，礦業和能源公司才不得不在最近增加投資。而根據各大公司的業績報告，許多公司在承諾進行持續多年的大規模投資項目之前，似乎都需要證明高價格將會持續存在。在國家層面，資本支出亦一直疲弱。

美國勞動力市場亦因勞動人口老化和缺少移民而供應不足。新冠疫情加快了年長工人的退休進程，他們一旦退休就難以重新進入勞動力市場，亦不會從事相同的工作。雖然年輕工人基本上已經重新就業，但與疫情前相比， 25歲至44歲年齡層男性的就業參與率亦有長期下跌的趨勢。 因此，除非未來幾年放寬入境移民，否則美國勞動力市場似乎將繼續保持結構緊張，給薪酬帶來上行壓力。

多元資產配置需要管理通脹風險

通脹往往會侵蝕投資回報，為多元資產配置及部署退休的投資者帶來挑戰。由於央行仍然採取緊縮政策，而增長和盈利的前景仍疲弱，令我們對股市環境保持謹慎。經濟增長放緩不利於周期性股票，而利率上升則使增長型股票承壓。

固定收益方面，高息債券的收益率為風險提供了合理的補償，基本因素亦具支撐，我們相對看好高息債券的投資潛力。

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責任編輯︰梁浩碩

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