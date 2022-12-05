【港股市況】ATM升逾4%　恒生指數高開546點、科指升逾4%（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

中國多地逐步放寬防疫措施，離岸人民幣兌美元重返7算，港股周一高開500點重上萬九關。ATM造好，阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 、美團 （03690） 分別升逾4%，恒生指數高開546點，開報19221點，科指升4.8%，報4064點。

【新冠疫情】上海周一起地鐵不主動查核核酸證明 各省市紛見放寬 一文看清各地防疫要求

財經日誌︰

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即市走勢︰

【09：47】中國11月財新服務業PMI為46.7，低於預期的48及前值48.4。中國11月財新綜合PMI為47，前值48.3。

【09：42】【香港經濟】標普全球11月香港PMI回落至48.7 連續三個月萎縮

【09：36】人行今日降準0.25厘，中海外 （00688） 升逾3%，潤地 （01109） 升2%，碧桂園 （02007） 升6%，雅居樂 （03383） 升5%，龍湖 （00960） 升6%。

【09：33】網上醫療股續造好，阿里健康 （00241） 升9%，破頂高見8元，京東健康 （06618） 升一成，破頂高見79.2元，平安好醫生 （01833） 亦升一成。

【09：31】知乎 （02390） 早段升兩成，高見20.25元。

【09：28】比亞迪 （01211） 11月新能源汽車銷量達23萬輛，按年增長1.5倍、按月增6%，比亞迪股價升逾2%。

【電動車】一文看清中資電動車廠11月交付量 比亞迪單月出口過萬 蔚來理想新車發力、小鵬料今月重上一萬

【09：26】造車新勢力上升，小鵬汽車 （09868） 升近14%，理想汽車 （02015） 升逾8%，蔚來 （09866） 升近8%。

【09：26】三葉草生物 （02197） 旗下新冠疫苗獲納入緊急使用，股價高開近15%。

【09：24】希瑪眼科 （03309） 升逾6%，希瑪眼科折讓近5%配售近3006萬股予Ginkgo Capital Global Fund SPC。

【希瑪眼科】希瑪眼科引入策略投資者 折讓近5%配售逾3000萬股

【09：21】ATM造好，阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 、美團 （03690） 分別升逾4%，恒生指數高開546點，開報19221點，再次重上19000點關口，科指升4.8%，報4064點。

【09：13】期指開報19381點，升611點。

【09：02】【互聯互通】零跑汽車獲深交所調入港股通標的證券名單

【09：02】【大行看法】凱基亞洲溫傑：利好因素未完全反映 恒指有力再闖萬九關

【08：47】沿海家園 （01124） 開市前公布短暫停牌。

【08：20】恒指黑期升約501點，報19198點，道指期貨跌33點，報34426點。

【08：08】【人民幣滙價】離岸人民幣兌美元重返7算 創兩個半月高

【08：03】【新股IPO】「辣條」零食品牌衛龍9985今日起招股 一手入場費約2303元

【08：00】【大行看法】渣打梁振輝：港股RSI接近超買水平 預期萬八關有支持

【07：45】【生科股】三葉草生物新冠疫苗在中國被納入緊急使用

【07：45】港股ADR收報16069點，升394點或2.1%。滙豐 （00005） ADR折合報47.62元，較港收市價高0.72元或1.5%。騰訊 （00700） ADR折合報305.91元，較港收市價高9.91元或3.4%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報87.65元，較港收市價高2.85元或3.4%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】美國勞動力市場仍然保持強勁，道指上周五曾最多跌355點，納指一度跌185點或1.6%。縱使12月大幅加息預期持續放緩，但憧憬終端利率仍有機會進一步上升，美滙指數一度反彈逾0.4%，升穿105關。道指上周五升34點，收報34429點；標指跌0.1%，收報4071點；納指跌0.2%，收報11461點。

即睇美股收市︰

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責任編輯︰梁浩碩