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【港股市況】阿里巴巴、騰訊ADR較港高逾3%　恒指黑期升約501點再次重上19000關（不斷更新）

股市 08:24 2022/12/05

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港股市況不斷更新

中國多地逐步放寬防疫措施，離岸人民幣兌美元重返7算，港股今早若跟足ADR走勢，恒生指數料高開約394點，恒指料開報16069點。滙豐 （00005） ADR折合報47.62元，較港收市價高0.72元或1.5%。騰訊 （00700） ADR折合報305.91元，較港收市價高9.91元或3.4%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報87.65元，較港收市價高2.85元或3.4%。

【新冠疫情】上海周一起地鐵不主動查核核酸證明　各省市紛見放寬　一文看清各地防疫要求

財經日誌︰

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    +2

即市走勢︰

【08：20】恒指黑期升約501點，報19198點，道指期貨跌33點，報34426點。

【08：08】【人民幣滙價】離岸人民幣兌美元重返7算　創兩個半月高

【08：03】【新股IPO】「辣條」零食品牌衛龍9985今日起招股　一手入場費約2303元

【08：00】【大行看法】渣打梁振輝：港股RSI接近超買水平　預期萬八關有支持

【07：45】【生科股】三葉草生物新冠疫苗在中國被納入緊急使用

【07：45】港股ADR收報16069點，升394點或2.1%。滙豐 （00005） ADR折合報47.62元，較港收市價高0.72元或1.5%。騰訊 （00700） ADR折合報305.91元，較港收市價高9.91元或3.4%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報87.65元，較港收市價高2.85元或3.4%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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    +5
    +4

【07：30】美國勞動力市場仍然保持強勁，道指上周五曾最多跌355點，納指一度跌185點或1.6%。縱使12月大幅加息預期持續放緩，但憧憬終端利率仍有機會進一步上升，美滙指數一度反彈逾0.4%，升穿105關。道指上周五升34點，收報34429點；標指跌0.1%，收報4071點；納指跌0.2%，收報11461點。

即睇美股收市︰

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    +7
    +6

港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】外圍資金掃中概股　夜期收復萬九關　騰訊ADR升穿300元（不斷更新）

責任編輯︰梁浩碩

港股 ADR 期貨 港股ADR 恒生指數 美股

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