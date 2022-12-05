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【港股市況】濠賭股造好、金沙升14% 　恒生指數午後升約600點（不斷更新）

股市 13:14 2022/12/05

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港股市況不斷更新

人行降準，中國多地逐步放寬防疫措施，港股半日升逾600點重上萬九關。ATM升逾2%至6%，網上醫療股續炒，阿里健康 （00241） 破頂升逾16%，京東健康 （06618） 破頂升近12%，平安好醫生 （01833） 升20%。內地餐飲股、濠賭股等放寬防疫措施受惠股造好。恒生指數高開546點，半日走勢反覆向上，高見19374點，恒生指數半日升645點，報19320點，成交1204億元。科指升6.6%，報4133點。

【新冠疫情】上海周一起地鐵不主動查核核酸證明　各省市紛見放寬　一文看清各地防疫要求

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

財經日誌︰

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即市走勢︰

【13：13】濠賭股造好，其中藍籌股銀娛 （00027） 午後升7%，破頂高見52.05元，金沙 （01928） 升14%，高見24.35元。

【13：06】ATMXJ中，以小米 （01810） 表現最好，股價升逾8%，京東 （09618） 升7%。騰訊 （00700） 午後升5%，阿里巴巴 （09988） 升近5%，美團 （03690） 升逾1%。

【13：00】恒指午後初段升約607點，報19282點，科指升6.3%，報4122點。

【石Sir一周前瞻及異動股】招金礦業、比亞迪股份、中國平安

【12：42】【港元拆息】一個月HIBOR升穿5厘創2007年9月新高　港匯亦創年半最強

【12：28】金沙 （01928） 半日升12%，銀娛 （00027） 升6%破頂。另外，永利 （01128） 升逾14%，美高梅 （02282） 升逾17%，齊齊破頂。澳博 （00880） 升8%，新濠 （00200） 升逾15%。

【12：05】【大行報告】大摩月內兩度調升恒指目標價、最新看21200點　22個月以來首次調高中資股至「增持」（附最新目標價）

【12：00】恒生指數半日升645點，報19320點，成交1204億元。科指升6.6%，報4133點。ATM升逾2%至6%，網上醫療股續炒，阿里健康 （00241） 破頂升逾16%，京東健康 （06618） 破頂升近12%，平安好醫生 （01833） 升20%。內地餐飲股、濠賭股等放寬防疫措施受惠股造好。

【11：45】恒指中午收市前升約645點，報19320點，科指升6.7%，報4139點。

【11：43】【中美角力】比亞迪涉避美國太陽能板關稅　公司：只是一個初步裁定、目前沒有影響　股價現升逾2%

【11：39】內險股向上，其中平保 （02318） 升逾8%，國壽 （02628） 升半成，太保 （02601） 升7%。

【11：33】內地股市半日個別發展，上證升1.6%，深證升0.7%，創業板指跌0.4%。

【11：23】【騰訊700】騰訊升6%重上300關　逾千沽盤排隊315元出貨先行獲利

【11：22】【跨行存款】滙豐及恒生推跨行自助現金存款服務　客戶可透過兩家銀行自動櫃員機存入現金

【11：08】雙財莊 （02321） 逆市跌逾16%，低見1.75元，成交4491萬元。

【10：59】港鐵 （00066） 將軍澳線有列車在將軍澳站附近出現故障，股價逆市跌逾2%，低見36.2元。

【港鐵故障】港鐵再出現列車故障、將軍澳站列車卡傳連接鬆脫　港鐵股價逆市跌逾2%

【10：56】大市升近700點，高見19357點，科指升6.8%，報4142點。

【10：48】【江澤民逝世】江澤民哀悼會明舉行　內地、金銀業貿易場停市3分鐘

【10：46】聯通 （00762） 升6%，破頂高見4.79元，中電信 （00728） 升半成，中移動 （00941） 升逾2%。

【10：40】【保險業藍圖】政府：進一步研究實現連接內地與香港保險市場模式

【10：33】【騰訊700】騰訊升半成　旗下多款遊戲明日停機停服一天

【10：29】希瑪眼科 （03309） 升幅擴大至逾15%，高見4.78元。

【10：28】美圖公司 （01357） 升逾2%，高見1.16元。

【美圖1357】美圖秀秀回歸基本步　推好玩AI繪畫

【10：25】內地逐步放寬防疫措施，濠賭股續升，金沙 （01928） 升逾7%，銀娛 （00027） 升逾3%。另外，永利 （01128） 升逾12%，美高梅 （02282） 升逾14%破頂，澳博 （00880） 升逾5%，新濠 （00200） 升逾11%。

【10：17】嗶哩嗶哩 （09626） 升兩成，快手 （01024） 升5%。

【10：16】小鵬汽車 （09868） 升幅擴至20%，蔚來 （09866） 升12%，理想汽車 （02015） 升一成。

【10：06】阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 升5%，美團 （03690） 升逾3%，大市升幅擴大至逾600點，報19291點，升616點，科指升5.8%，報4104點。

【10：03】友邦 （01299） 升逾4%，港交所 （00388） 升逾3%，滙豐 （00005） 、中移動 （00941） 升逾1%。

【09：58】內地餐飲股造好，海底撈 （06862） 升一成，破頂高見22.55元，呷哺呷哺 （00520） 升逾14%，破頂高見8.7元，九毛九 （09922） 升逾7%。

【09：54】大市早段升逾500點，恒指最新報19244點，升569點，科指升5.5%，報4093點。

【09：47】中國11月財新服務業PMI為46.7，低於預期的48及前值48.4。中國11月財新綜合PMI為47，前值48.3。

【09：42】【香港經濟】標普全球11月香港PMI回落至48.7　連續三個月萎縮

【09：36】人行今日降準0.25厘，中海外 （00688） 升逾3%，潤地 （01109） 升2%，碧桂園 （02007） 升6%，雅居樂 （03383） 升5%，龍湖 （00960） 升6%。

【09：33】網上醫療股續造好，阿里健康 （00241） 升9%，破頂高見8元，京東健康 （06618） 升一成，破頂高見79.2元，平安好醫生 （01833） 亦升一成。

【09：31】知乎 （02390） 早段升兩成，高見20.25元。

【09：28】比亞迪  （01211）  11月新能源汽車銷量達23萬輛，按年增長1.5倍、按月增6%，比亞迪股價升逾2%。

【電動車】一文看清中資電動車廠11月交付量　比亞迪單月出口過萬　蔚來理想新車發力、小鵬料今月重上一萬

【09：26】造車新勢力上升，小鵬汽車 （09868） 升近14%，理想汽車 （02015） 升逾8%，蔚來 （09866） 升近8%。

【09：26】三葉草生物 （02197） 旗下新冠疫苗獲納入緊急使用，股價高開近15%。

【09：24】希瑪眼科 （03309） 升逾6%，希瑪眼科折讓近5%配售近3006萬股予Ginkgo Capital Global Fund SPC。

【希瑪眼科】希瑪眼科引入策略投資者　折讓近5%配售逾3000萬股

【09：21】ATM造好，阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 、美團 （03690） 分別升逾4%，恒生指數高開546點，開報19221點，再次重上19000點關口，科指升4.8%，報4064點。

【09：13】期指開報19381點，升611點。

【09：02】【互聯互通】零跑汽車獲深交所調入港股通標的證券名單

【09：02】【大行看法】凱基亞洲溫傑：利好因素未完全反映 　恒指有力再闖萬九關

【08：47】沿海家園 （01124） 開市前公布短暫停牌。

【08：20】恒指黑期升約501點，報19198點，道指期貨跌33點，報34426點。

【08：08】【人民幣滙價】離岸人民幣兌美元重返7算　創兩個半月高

【08：03】【新股IPO】「辣條」零食品牌衛龍9985今日起招股　一手入場費約2303元

【08：00】【大行看法】渣打梁振輝：港股RSI接近超買水平　預期萬八關有支持

【07：45】【生科股】三葉草生物新冠疫苗在中國被納入緊急使用

【07：45】港股ADR收報16069點，升394點或2.1%。滙豐 （00005） ADR折合報47.62元，較港收市價高0.72元或1.5%。騰訊 （00700） ADR折合報305.91元，較港收市價高9.91元或3.4%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報87.65元，較港收市價高2.85元或3.4%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】美國勞動力市場仍然保持強勁，道指上周五曾最多跌355點，納指一度跌185點或1.6%。縱使12月大幅加息預期持續放緩，但憧憬終端利率仍有機會進一步上升，美滙指數一度反彈逾0.4%，升穿105關。道指上周五升34點，收報34429點；標指跌0.1%，收報4071點；納指跌0.2%，收報11461點。

即睇美股收市︰

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港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】外圍資金掃中概股　夜期收復萬九關　騰訊ADR升穿300元（不斷更新）

責任編輯︰梁浩碩

港股 ADR 期貨 港股ADR 恒生指數 美股

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