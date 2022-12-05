【港股市況】平安好醫生大升近38%　ATM升3%至9%　恒指升842點、成交增至近2230億（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

人行降準，中國多地逐步放寬防疫措施，港股升逾800點至19500關。ATM升逾3%至9%，網上醫療股續熱炒，平安好醫生大升近38%，阿里健康升近兩成，京東健康升15%，濠賭股造好，金沙 （01928） 升近14%，銀娛 （00027） 升6%。恒生指數高開546點，其後升幅逐步擴大，恒指全日升842點，升至19500點關口，收報19518點，成交增至2229.8億元，科指升9.3%，報4238點。

【新冠疫情】上海周一起地鐵不主動查核核酸證明 各省市紛見放寬 一文看清各地防疫要求

財經日誌︰

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即市走勢︰

【16：20】【名家看法】洪灝：恒指正史詩級的低迷中脫險 料短期互聯網公司續跑贏

【16：10】ATM升逾3%至9%，網上醫療股續熱炒，平安好醫生大升近38%，阿里健康升近兩成，京東健康升15%，濠賭股造好，金沙 （01928） 升近14%，銀娛 （00027） 升6%。恒指全日升842點，升至19500點關口，收報19518點，成交增至2229.8億元，科指升9.3%，報4238點。

【16：00】恒指U盤前升849點，報19525點。

【15：30】知行集團 （01539） 逆市挫逾4成，破底低見0.24元，成交309萬元。

【15：25】平保 （02318） 尾市升幅擴大至逾11%，國壽 （02628） 、太保 （02601） 升逾6%，人保 （01339） 升逾4%。

【15：07】小米 （01810） 尾市升11%，京東 （09618） 升逾9%，阿里巴巴 （09988） 升逾8%，騰訊 （00700） 升逾6%，美團 （03690） 升逾3%。

【15：06】【新股IPO】美皓醫療1947孖展逾1.9億超購12.8倍、步陽國際亦超購10倍 一文看清新股認購表現

【15：06】【新股IPO】「辣條」零食品牌衛龍9985孖展1.12億元 超購約1.01倍

【14：50】大市升幅進一步擴大，最新升800點，報19475點，科指升8.7%，報5217點。阿里巴巴 （09988） 升9%，騰訊 （00700） 升逾6%，美團 （03690） 升逾3%。平安好醫生 （01833） 升31%，嗶哩嗶哩 （09626） 、小鵬汽車 （9868） 升25%。

【14：40】【江澤民逝世】港交所明早10時暫停中環交易廣場外部顯示屏上市場數據顯示3分鐘 另歐冠昇將領頭默哀

【14：30】恒指最新升逾700點，報19394點，升719點，科指升7.8%，報4182點。

【14：26】阿里巴巴 （09988） 最新升逾7%，騰訊 （00700） 升逾6%，美團 （03690） 升逾3%。

【14：24】平安好醫生 （01833） 升近28%，高見29.6元。

【14：24】羚邦 （02230） 升近半成，高見0.16元。

【男兒當入樽】羚邦：《男兒當入樽》的動畫電影廣告投放「不惜工本」 冀票房逾千萬元

【14：09】【保險業藍圖】許正宇：鼓勵保險業探索有利新產品研發的跨境數據聯通

【14：01】希瑪眼科 （03309） 升近兩成，高見4.95元。

【14：00】阿里巴巴 （09988） 午後升逾6%，觸90元。騰訊 （00700） 升逾5%，美團 （03690） 升逾2%。

【13：57】恒指最新升約667點，報19342點，科指升7.2%，報4157點。

【13：57】港交所 （00388） 升逾4%，高見329元。

【新股IPO】羅兵咸永道料明年港IPO總集資額回升至2000億元、有望重回前三 今年集資額料大減68%

【13：13】濠賭股造好，其中藍籌股銀娛 （00027） 午後升7%，破頂高見52.05元，金沙 （01928） 升14%，高見24.35元。

【13：06】ATMXJ中，以小米 （01810） 表現最好，股價升逾8%，京東 （09618） 升7%。騰訊 （00700） 午後升5%，阿里巴巴 （09988） 升近5%，美團 （03690） 升逾1%。

【13：00】恒指午後初段升約607點，報19282點，科指升6.3%，報4122點。

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【12：42】【港元拆息】一個月HIBOR升穿5厘創2007年9月新高 港匯亦創年半最強

【12：28】金沙 （01928） 半日升12%，銀娛 （00027） 升6%破頂。另外，永利 （01128） 升逾14%，美高梅 （02282） 升逾17%，齊齊破頂。澳博 （00880） 升8%，新濠 （00200） 升逾15%。

【12：05】【大行報告】大摩月內兩度調升恒指目標價、最新看21200點 22個月以來首次調高中資股至「增持」（附最新目標價）

【12：00】恒生指數半日升645點，報19320點，成交1204億元。科指升6.6%，報4133點。ATM升逾2%至6%，網上醫療股續炒，阿里健康 （00241） 破頂升逾16%，京東健康 （06618） 破頂升近12%，平安好醫生 （01833） 升20%。內地餐飲股、濠賭股等放寬防疫措施受惠股造好。

【11：45】恒指中午收市前升約645點，報19320點，科指升6.7%，報4139點。

【11：43】【中美角力】比亞迪涉避美國太陽能板關稅 公司：只是一個初步裁定、目前沒有影響 股價現升逾2%

【11：39】內險股向上，其中平保 （02318） 升逾8%，國壽 （02628） 升半成，太保 （02601） 升7%。

【11：33】內地股市半日個別發展，上證升1.6%，深證升0.7%，創業板指跌0.4%。

【11：23】【騰訊700】騰訊升6%重上300關 逾千沽盤排隊315元出貨先行獲利

【11：22】【跨行存款】滙豐及恒生推跨行自助現金存款服務 客戶可透過兩家銀行自動櫃員機存入現金

【11：08】雙財莊 （02321） 逆市跌逾16%，低見1.75元，成交4491萬元。

【10：59】港鐵 （00066） 將軍澳線有列車在將軍澳站附近出現故障，股價逆市跌逾2%，低見36.2元。

【港鐵故障】港鐵再出現列車故障、將軍澳站列車卡傳連接鬆脫 港鐵股價逆市跌逾2%

【10：56】大市升近700點，高見19357點，科指升6.8%，報4142點。

【10：48】【江澤民逝世】江澤民哀悼會明舉行 內地、金銀業貿易場停市3分鐘

【10：46】聯通 （00762） 升6%，破頂高見4.79元，中電信 （00728） 升半成，中移動 （00941） 升逾2%。

【10：40】【保險業藍圖】政府：進一步研究實現連接內地與香港保險市場模式

【10：33】【騰訊700】騰訊升半成 旗下多款遊戲明日停機停服一天

【10：29】希瑪眼科 （03309） 升幅擴大至逾15%，高見4.78元。

【10：28】美圖公司 （01357） 升逾2%，高見1.16元。

【美圖1357】美圖秀秀回歸基本步 推好玩AI繪畫

【10：25】內地逐步放寬防疫措施，濠賭股續升，金沙 （01928） 升逾7%，銀娛 （00027） 升逾3%。另外，永利 （01128） 升逾12%，美高梅 （02282） 升逾14%破頂，澳博 （00880） 升逾5%，新濠 （00200） 升逾11%。

【10：17】嗶哩嗶哩 （09626） 升兩成，快手 （01024） 升5%。

【10：16】小鵬汽車 （09868） 升幅擴至20%，蔚來 （09866） 升12%，理想汽車 （02015） 升一成。

【10：06】阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 升5%，美團 （03690） 升逾3%，大市升幅擴大至逾600點，報19291點，升616點，科指升5.8%，報4104點。

【10：03】友邦 （01299） 升逾4%，港交所 （00388） 升逾3%，滙豐 （00005） 、中移動 （00941） 升逾1%。

【09：58】內地餐飲股造好，海底撈 （06862） 升一成，破頂高見22.55元，呷哺呷哺 （00520） 升逾14%，破頂高見8.7元，九毛九 （09922） 升逾7%。

【09：54】大市早段升逾500點，恒指最新報19244點，升569點，科指升5.5%，報4093點。

【09：47】中國11月財新服務業PMI為46.7，低於預期的48及前值48.4。中國11月財新綜合PMI為47，前值48.3。

【09：42】【香港經濟】標普全球11月香港PMI回落至48.7 連續三個月萎縮

【09：36】人行今日降準0.25厘，中海外 （00688） 升逾3%，潤地 （01109） 升2%，碧桂園 （02007） 升6%，雅居樂 （03383） 升5%，龍湖 （00960） 升6%。

【09：33】網上醫療股續造好，阿里健康 （00241） 升9%，破頂高見8元，京東健康 （06618） 升一成，破頂高見79.2元，平安好醫生 （01833） 亦升一成。

【09：31】知乎 （02390） 早段升兩成，高見20.25元。

【09：28】比亞迪 （01211） 11月新能源汽車銷量達23萬輛，按年增長1.5倍、按月增6%，比亞迪股價升逾2%。

【電動車】一文看清中資電動車廠11月交付量 比亞迪單月出口過萬 蔚來理想新車發力、小鵬料今月重上一萬

【09：26】造車新勢力上升，小鵬汽車 （09868） 升近14%，理想汽車 （02015） 升逾8%，蔚來 （09866） 升近8%。

【09：26】三葉草生物 （02197） 旗下新冠疫苗獲納入緊急使用，股價高開近15%。

【09：24】希瑪眼科 （03309） 升逾6%，希瑪眼科折讓近5%配售近3006萬股予Ginkgo Capital Global Fund SPC。

【希瑪眼科】希瑪眼科引入策略投資者 折讓近5%配售逾3000萬股

【09：21】ATM造好，阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 、美團 （03690） 分別升逾4%，恒生指數高開546點，開報19221點，再次重上19000點關口，科指升4.8%，報4064點。

【09：13】期指開報19381點，升611點。

【09：02】【互聯互通】零跑汽車獲深交所調入港股通標的證券名單

【09：02】【大行看法】凱基亞洲溫傑：利好因素未完全反映 恒指有力再闖萬九關

【08：47】沿海家園 （01124） 開市前公布短暫停牌。

【08：20】恒指黑期升約501點，報19198點，道指期貨跌33點，報34426點。

【08：08】【人民幣滙價】離岸人民幣兌美元重返7算 創兩個半月高

【08：03】【新股IPO】「辣條」零食品牌衛龍9985今日起招股 一手入場費約2303元

【08：00】【大行看法】渣打梁振輝：港股RSI接近超買水平 預期萬八關有支持

【07：45】【生科股】三葉草生物新冠疫苗在中國被納入緊急使用

【07：45】港股ADR收報16069點，升394點或2.1%。滙豐 （00005） ADR折合報47.62元，較港收市價高0.72元或1.5%。騰訊 （00700） ADR折合報305.91元，較港收市價高9.91元或3.4%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報87.65元，較港收市價高2.85元或3.4%。

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【07：30】美國勞動力市場仍然保持強勁，道指上周五曾最多跌355點，納指一度跌185點或1.6%。縱使12月大幅加息預期持續放緩，但憧憬終端利率仍有機會進一步上升，美滙指數一度反彈逾0.4%，升穿105關。道指上周五升34點，收報34429點；標指跌0.1%，收報4071點；納指跌0.2%，收報11461點。

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責任編輯︰梁浩碩