  • 19°C
香港時間 : 20221205日 (週一) 14:50
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新股IPO】「辣條」零食品牌衛龍9985招股　一手入場費約2303元

新股IPO 08:03 2022/12/05

分享：

分享：

【新股IPO】「辣條」零食品牌衛龍9985今日起招股　一手入場費約2303元

內地「辣條」零食品牌衛龍 （新上市編號︰09985） 今日（5日）起至12月8日招股。衛龍計劃發行9639.7萬股，一成於香港作公開發售，招股價介乎10.4元至11.4元，集資最多10.99億元。每手200股，衛龍一手入場費約2302.97元，預計將於12月15日掛牌。摩根士丹利、中金、瑞銀為聯席保薦人。

衛龍為內地辣味休閒食品企業，類別包括調味麵製品（包括大麵筋、小麵筋、麻辣棒、小辣棒及親嘴燒）、蔬菜製品（包括魔芋爽及風吃海帶）、豆製品及其他產品（包括軟豆皮、78°滷蛋及肉製品）。

衛龍上半年淨虧損2.61億元人民幣

衛龍2022年首6個月來自客戶合同的收入為22.61億元人民幣，按年減少1.84%；期內盈轉虧，淨虧損2.61億元人民幣，相對2021年同期利潤3.58億元人民幣。

衛龍引入Media Global、陽光人壽保險及Prospect Bridge為基石投資者，分別認購3100萬美元、3000萬美元及1.03億港元公司股份。

所得款項淨額約57%將用於擴大和升級生產設施與供應鏈體系，以提高產能、倉儲管理和產品質量，15%用於進一步拓展銷售和經銷網絡，10%用於品牌建設，10%用於產品研發活動以及提升研發能力，8%用於推進業務的數智化建設。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】 或使用【新股IPO】小工具

相關文章：

【新股IPO】業聚醫療據報通過上市聆訊　經調整淨利半年增24%、總部位於科學園

【新股IPO】多點DMALL據報正選定投行明年赴港上市

責任編輯︰梁浩碩

【退休積滿Fund】MPF計劃基金覆蓋、服務水平影響回報 點揀最實際？

開啟hket App，閱讀全文
港股 衛龍（09985） IPO
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【世界盃賽果】法國英格蘭輕鬆晉級　今晚睇日本對克羅地亞　南韓對巴西　一文看清世界盃賽果
【世界盃賽果】法國英格蘭輕鬆晉級　今晚睇日本對克羅地亞　南韓對巴西　一文看清世界盃賽果
【江澤民逝世】江澤民哀悼會明舉行　內地、金銀業貿易場停市3分鐘
【江澤民逝世】江澤民哀悼會明舉行　內地、金銀業貿易場停市3分鐘
【恒指夜期+ADR】外圍資金掃中概股　夜期收復萬九關　騰訊ADR升穿300元（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】外圍資金掃中概股　夜期收復萬九關　騰訊ADR升穿300元（不斷更新）
【Morning精點】麥明詩盛勁為甜蜜遊日斷正　將軍澳新都城兩星期減價過百萬、重回2016年價
【Morning精點】麥明詩盛勁為甜蜜遊日斷正　將軍澳新都城兩星期減價過百萬、重回2016年價
【新冠疫情】深圳周一起各類公共場所不主動查核核酸證明　各省市紛見放寬　一文看清各地防疫要求
【新冠疫情】深圳周一起各類公共場所不主動查核核酸證明　各省市紛見放寬　一文看清各地防疫要求
【港股市況】阿里巴巴升逾7% 　恒生指數升逾700點、科指升逾7%（不斷更新）
【港股市況】阿里巴巴升逾7% 　恒生指數升逾700點、科指升逾7%（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款