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【新股IPO】「辣條」零食品牌衛龍9985今日起招股　一手入場費約2303元

新股IPO 08:03 2022/12/05

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【新股IPO】「辣條」零食品牌衛龍9985今日起招股　一手入場費約2303元

內地「辣條」零食品牌衛龍 （新上市編號︰09985） 今日（5日）起至12月8日招股。衛龍計劃發行9639.7萬股，一成於香港作公開發售，招股價介乎10.4元至11.4元，集資最多10.99億元。每手200股，衛龍一手入場費約2302.97元，預計將於12月15日掛牌。摩根士丹利、中金、瑞銀為聯席保薦人。

衛龍為內地辣味休閒食品企業，類別包括調味麵製品（包括大麵筋、小麵筋、麻辣棒、小辣棒及親嘴燒）、蔬菜製品（包括魔芋爽及風吃海帶）、豆製品及其他產品（包括軟豆皮、78°滷蛋及肉製品）。

2022年首6個月來自客戶合同的收入為22.61億元人民幣，按年減少1.84%，期內盈轉虧，虧損2.61億元人民幣，相對2021年同期利潤3.58億元人民幣。

衛龍引入Media Global、陽光人壽保險及Prospect Bridge為基石投資者，分別認購3100萬美元、3000萬美元及1.03億港元公司股份。

所得款項淨額約57%將用於擴大和升級生產設施與供應鏈體系，以提高產能、倉儲管理和產品質量，15%用於進一步拓展銷售和經銷網絡，10%用於品牌建設，10%用於產品研發活動以及提升研發能力，8%用於推進業務的數智化建設。

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責任編輯︰梁浩碩

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